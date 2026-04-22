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CP lança bilhetes Lisboa-Porto a 7,50 euros (e há mais descontos para viajar em Maio)

CP tem 5.000 lugares em promoção, em viagens a realizar em comboios Alfa Pendular entre os dias 1 e 15 de Maio.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Alfa Pendular
Nelso Silva via Wikipedia | Alfa Pendular
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A Comboios de Portugal (CP) lançou esta quarta-feira, 22 de Abril, uma campanha com 5000 lugares com descontos até 80% para viagens no Alfa Pendular, seja na classe Conforto ou na Turística.

Os percursos podem ser realizados entre os dias 1 e 15 de Maio e os bilhetes devem ser comprados através dos canais digitais da CP (site e app), entre os dias 22 de Abril e 6 de Maio, pelo menos 10 dias antes da data da viagem.

Fazendo as contas, há, assim, bilhetes para viajar entre Lisboa e Porto por 7,50 euros e entre Lisboa e Faro a 5,50 euros.

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