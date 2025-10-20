Chama-se Um Domingo na Avenida e está marcado para 2 de Novembro. A oferta gastronómica inclui oito restaurantes da Avenida da Liberdade.

Depois de projectos como o Chefs on Fire ou o Presidential Train, Gonçalo Castel-Branco estreia um novo evento, desta vez no centro de Lisboa. A 2 de Novembro, no Parque Eduardo VII, Um Domingo de Avenida assumirá contornos de piquenique. Durante este dia, a oferta gastronómica estará a cargo de oito restaurantes da Avenida da Liberdade. Já o cartaz musical é composto por David Fonseca e pela Orquestra Sinfónica Portuguesa.

Como em qualquer piquenique, no centro vai estar a tradicional cesta, equipada com toalha, loiça, talheres e uma garrafa de vinho. No final, o kit pode ser levado para casa. A garantir a oferta gastronómica vão estar oito restaurantes, apresentados pela organização como "os melhores" da Avenida da Liberdade. São eles o Addiction, Rubro, Cervejaria Liberdade, Mona Verde, Selllva, Libertà, Ritz Four Seasons e Eleven.

A agenda musical arranca logo às 13.00, com um concerto de David Fonseca. Às 16.30, as atenções voltam-se para a sétima arte. Em vez de uma sessão de cinema, a Orquestra Sinfónica Portuguesa sobe ao palco com um repertório dedicado às bandas sonoras de diversos filmes.

Existem dois tipos de bilhetes, ambos com acesso aos concertos. O mais completo custa 250€, é válido para duas pessoas (e crianças até aos 12 anos) e inclui um cesto completo e os oito pratos servidos pelos restaurantes no evento. O segundo custa 50€, é individual e dá direito apenas à toalha. Comida e bebida tem de ser adquirida no local, através da aplicação 3cket.

Parque Eduardo VII. Dom (2 Nov) 11.30-18.00. 50€-250€

