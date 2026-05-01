CuCu! Este festival é para a infância (e está de volta a Carnide)

A companhia Lua Cheia está de regresso à Casa do Coreto com espectáculos para bebés de 1 a 17 de Maio. Há ainda uma exposição, música e oficinas.

O CuCu – Festival de Artes para a Primeira Infância, promovido pela companhia Lua Cheia, está de volta à Casa do Coreto, em Carnide. Com direcção artística de Maria João Trindade, a programação, que arranca a 1 de Maio e se prolonga até dia 17, inclui desde uma exposição de ilustração até espectáculos, oficinas e concertos.

No arranque do festival, no Dia do Trabalhador, 1 de Maio, inaugura-se também, às 10.30, a exposição “Aqui Estamos… Ligados”, que nos convida a conhecer o universo visual de Rita Correia. Entre os trabalhos patentes na mostra até dia 17, encontramos uma retrospectiva dos últimos 20 anos de trabalho da ilustradora, que também já publicou quatro livros para a infância, incluindo o mais recente O Presente com a Maior Fita do Mundo.

Ainda na sexta-feira, dia 1, está programado um espectáculo para bebés e crianças até aos três anos. Chama-se Bubu e fala-nos de Alice, que não consegue dormir sem o escuro. Em palco, temos a actriz Cristina Paiva, que promove a leitura a partir do livro Io, Alice e il buio buio, de Alessandra Racca, mas também da música de Joaquim Coelho e das ilustrações de Mafalda Milhões.

Já no sábado, 2 de Maio, o colectivo História Miúda, sempre guiado pela música, propõe duas actividades: uma leitura para bebés e crianças até aos três anos, às 11.00, e um espectáculo para crianças entre os três e os cinco anos. Por sua vez, o dia 3 traz-nos uma oficina musical, com Catarina Anacleto e Sophia Van Epps, que planearam duas sessões, uma às 11.00 e outra às 16.30.

Segue-se, depois de um espectáculo para escolas entre os dias 7 e 14 de Maio, “Conversas de Corpo”, um espectáculo-instalação, que se cria em relação com o público, ao longo de 45 minutos. Em cena a 9 de Maio, tem sessões marcadas para as 11.00 e às 16.30. Trata-se de uma proposta da associação cultural Baileia, que promove também uma oficina de som e movimento, no dia 10 de Maio, às 11.00. Ainda no dia 10, às 16.30, haverá uma leitura dinâmica de Pio, de Ágata Pereira e Rita Correia.

Nos últimos dois dias, há mais dois espectáculos: Akai e Koku, da companhia Lua Cheia, no dia 16; e Papi – Opus 10, da Companhia de Música Teatral, no dia 17. Se não quiser perder nada, a agenda pode ser consultada online. O bilhete custa entre 7,50€ e 9,50€, mas há também um bilhete duplo a 15€ para um adulto e uma criança, bem como vários pacotes familiares (66€-168€). É possível fazer reservas através de e-mail (bilheteira@luacheia.pt).

Rua Neves Costa, 45 (Carnide). 1-17 Mai, vários horários. Desde 7,50€

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