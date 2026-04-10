Cup of Stories: chef Marlene Vieira inaugura novo clube de leitura

Os livros passam a ter companhia à mesa. A Delta e a LeYa juntam-se para criar encontros mensais onde o café serve de pretexto para a conversa. A estreia está marcada com a chef Marlene Vieira.

O Cup of Stories está a chegar à cidade para oficializar a relação entre os livros e o café. O novo clube de leitura, promovido pela Delta e o grupo editorial LeYa, vai juntar, todos os meses, um convidado e um moderador para uma conversa descontraída. A ideia é abordar não apenas uma obra literária, mas também os temas que lhe dão vida. A inauguração está marcada para 15 de Abril, às 17.00, na Coffee House Experience, na Avenida da Liberdade, e contará com uma conversa conduzida por Célia Pedroso, jornalista e especialista em gastronomia e cultura, com a chef Marlene Vieira, distinguida com uma estrela Michelin.

“Ao longo da sessão, será explorada a forma como a gastronomia se cruza com as narrativas, a memória sensorial e a construção da identidade”, lê-se em comunicado da iniciativa, onde se destaca também “a diversidade e riqueza criativa que o ciclo pretende abraçar” e que veremos reflectidas na programação, “sempre com novos autores, livros e moderadores, promovendo diferentes perspectivas e conversas informais que se constroem naturalmente”.

Segundo a directora de lojas Delta Coffee House Experience, Clara Melícias, espera-se que estes encontros mensais possam ser um momento de descoberta, “onde literatura e experiência sensorial se encontram de forma natural e inspiradora”. Mas há mais.

A Delta Coffee House Experience vai passar a ter em loja uma selecção de livros para leitura e compra. Entre os títulos disponíveis, estão já confirmados Eat Portugal, de Célia Pedroso; Cozinha de Chef, de Marlene Vieira; Earth, Water & Fire, de Domingos Amaral; e Lisboa: A Guerra das Sombras da Cidade da Luz, de Neill Lochery.

Avenida da Liberdade, 144 E/F (Avenida). 15 Abr, Qua 17.00. Entrada livre

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