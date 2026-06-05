O programa que antecede a reabertura do edifício do Rossio decorre entre 24 de Junho e 19 de Julho dentro do próprio teatro. A entrada é livre, mas requer inscrição.

A reabertura do Teatro Nacional D. Maria II está marcada para 18 de Setembro. Antes, convida-se público, trabalhadores, artistas e vizinhança a “redescobrir um edifício em transformação e a participar activamente no seu regresso à cidade”. O programa – que se apresenta como uma espécie de “Prólogo” – decorre entre 24 de Julho e 19 de Julho. Ao longo de quase um mês, vão promover-se visitas guiadas, projectos artísticos participativos, leituras na envolvente do Rossio, uma exposição fotográfica ao ar livre e a exibição de um filme dedicado aos 180 anos da instituição.

“Depois de três anos de obras de requalificação e de um intenso percurso pelo país, o D. Maria II abre portas para um conjunto de iniciativas que procuram testar modos de acolhimento, fortalecer relações com a comunidade e ultimar preparativos para o reencontro com o público”, lê-se em comunicado, onde se destaca o Coro do Recomeço, um projecto artístico participativo conduzido pelo colectivo ondamarela, que convida o público a integrar um coro criado para assinalar a reabertura do teatro.

Está ainda programado um conjunto de visitas guiadas por trabalhadores do D. Maria II, convidados a partilhar histórias, experiências e curiosidades a partir do seu olhar sobre a instituição; além de várias actividades para famílias e público mais jovem, como a visita encenada “O Bolo de Aniversário de Agrião” e o projecto “Conta-me uma História”, que leva os trabalhadores do D. Maria II a cafés, lojas, associações e casas de vizinhos da zona do Rossio, para encontros informais em torno da leitura e da partilha de memórias.

A encerrar o programa, será exibido Auto da Casa, filme de Tiago Bartolomeu Costa e Joana Cunha Ferreira, que estreou este ano no Indie Lisboa. Todas as actividades são de entrada livre, mas é necessário inscrever-se previamente, através de formulários online, no site do D. Maria II. Atenção: há actividades às quais só pode candidatar-se até dia 10 de Junho.

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