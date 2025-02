Da tradicional à revolucionária, Lisboa procura a melhor sardinha do ano

De 25 de Fevereiro a 31 de Março (até às 18.00), decorre mais uma edição do Concurso Sardinhas, que todos os anos distingue os grafismos mais originais adaptados ao peixe-rei português, a sardinha. "Todos os materiais e técnicas são permitidos, desde que respeitem o formato da silhueta da sardinha", informa a Lisboa Cultura. O prémio é de 1500 euros para cada uma das cinco sardinhas vencedoras.



Nesta 15.ª edição, o desafio lançado pela entidade é “Faz, Refaz e Envia”, também com o intuito de fazer os participantes olharem para trabalhos passados, eventualmente arrumados na gaveta, ou para rascunhos perdidos no meio de cadernos. O concurso é aberto a todas as pessoas, sem limites de idade ou de nacionalidade, e as propostas podem ser submetidas em nome individual ou em co-autoria (cada participante pode enviar até três propostas).

No ano passado, as cinco sardinhas vencedoras foram da autoria de mulheres, dos 17 aos 42 anos, que apresentaram desde uma sardinha feita de cravos a uma sardinha-queijo. No total, 1823 concorrentes apresentaram 3582 propostas (2587 portuguesas e 995 estrangeiras), de 63 países.

