Damas celebram a memória de Xico da Ladra com muita música e concertos

Amigos e artistas juntam-se numa maratona de concertos e DJ sets na sala de concerto da Graça com receita a favor da SOS Racismo.

Lisboa é feita das suas pessoas e esta festa é para celebrar a vida de alguém que nunca saiu da memória dos seus amigos. Xico da Ladra era uma presença assídua da cidade e, a 6 de Junho, as Damas, na Graça, vão receber a Festa do Xico, CRL!, uma celebração que nasce da vontade de amigos e artistas em manter viva a memória e a energia com muita música.

A data acontece precisamente um dia depois do que seria o seu aniversário. Em vez de uma homenagem solene, a organização optou por aquilo que Xico mais prezava: uma festa. A partir das 15.00, a programação espalha-se pelas duas salas do espaço – a Sala Entrada/Cozinha e a Sala Principal – com um alinhamento que reflecte o carácter ecléctico da sua mala de discos.

O cartaz é extenso e cruza diferentes gerações e géneros. Estão confirmadas as actuações de nomes como Acid Acid, Primeira Dama, Benja, Oriano, Marlon Ruivo e The Youths. A tarde arranca com registos mais acústicos e performances de Pedro Petiz e Bruno Humberto, evoluindo depois para DJ sets de Rita Comedida, Bunny O’Williams, Candy Diaz, Violeta Luz e Cinderella’s Big Score. Há ainda espaço para o obrigatório karaoke, para o colectivo Dois Punks & Um Bolo de Bolacha e para o encerramento com Elísio + PP + Dias e a Orquestra de NOWs.

O bilhete tem um valor único de 10 € e a totalidade da receita será doada à SOS Racismo.

Rua da Voz do Operário, 60 (Graça). 6 Jun (Sáb) 15.00. 10€

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