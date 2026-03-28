Das artes marciais ao treino funcional, este estúdio quer pôr tudo em movimento

Com apenas uma sala – grande, ampla e versátil – o MVMT Studio agrega vários tipos de movimento: yoga, capoeira, treino funcional, jiu jitsu e ainda outros, que desafiam definições e nomenclaturas. O espaço nasceu da vontade de dois sócios, o norte-americano Max Rodman e o francês Clément Piard, movidos pelo desejo comum de criar um espaço em Lisboa onde coubessem vários tipos de movimento.

"Percebemos que, na realidade, a diversidade é extremamente benéfica. Simplesmente não é exequível, porque a maioria dos sítios está ligada a um instrutor, que se dedica a uma prática específica e que acaba por ensinar apenas isso. Se quisermos fazer cinco coisas diferentes, temos de ir a cinco sítios diferentes, cinco horários diferentes, cinco comunidades diferentes. Não vai acontecer. Talvez vás experimentar uma coisa ou outra por curiosidade, mas acaba por não durar. Então a ideia foi: vamos criar um espaço onde as pessoas possam ser curiosas e explorar coisas diferentes", começa por explicar Clément à Time Out.

Dan Hack

Yoga, treino funcional, dança, artes marciais e movimento – os cinco pilares do MVMT Studio estão reflectidos num calendário de aulas, no mínimo, variado. O último ocupa um lugar central. Muito provavelmente, as aulas de Mixed Movement são diferentes de tudo o que já experimentou. "Como dá para perceber, é muitas coisas e nós adoramos. Os nossos pontos francos ficam à vista muito rapidamente, por isso é que a primeira aula pode ser desafiante. Aconteceu comigo. Ao fim de anos a fazer yoga, achei que ia estar em muito melhor forma. Mas é porque estava habituado a ficar estático no tapete e aqui há um treino de locomoção, que, a longo prazo, é vital para a saúde e para o bem-estar. Além disso, é super divertido", acrescenta Clément.

A aula combina diferentes práticas e movimentos – equilíbrio, elasticidade, coordenação, boxe, dança e até capoeira. A rigidez que muitos se habituaram a associar ao exercício físico dá lugar à fluidez, num treino que também puxa pela criatividade. Bodyweight Strenght é outra das aulas que não encontra ao virar da esquina. Nesta, o objectivo é trabalhar a força funcional, o equilíbrio, o controlo e a mobilidade, usando apenas o peso do próprio corpo, em movimentos que fazem parte do quotidiano.

Dan Hack

O espaço conta com 15 instrutores e aposta no grau de especialização para criar uma oferta semanal diferenciada no que toca ao bem-estar e ao fitness. Flexibilidade, Gaga Dance (flexibilidade, estabilidade, agilidade, coordenação e eficiência motora através de movimentos orgânicos e contínuos), yoga, calestenia, pilates de tapete, capoeira, barre e força são algumas das aulas que acontecem semanalmente no MVMT Studio.

As aulas têm um custo individual de 25€, mas também há pacotes de três (67,50€) e seis (120€). Quanto às mensalidades, variam em função do tipo e do número de aulas que englobam e vão dos 85€ aos 225€.

O estúdio quer, no entanto, ser mais do que um sítio onde as pessoas vêm para suar – algo que também vão poder fazer na sauna. Existem duas banheiras de imersão geladas, para reequilibrar as temperaturas e pôr a circulação a funcionar. Logo à entrada, o Aura Wellness Bar dá as boas-vindas. É um espaço pensado para quem se quer demorar – quem sabe pedir uma bowl ou uma sandes para almoçar –, mas também para quem quer pedir um smoothie depois do treino e sair a correr no momento seguinte.

Dan Hack

A pensar em quem vem com tempo, o MVMT Studio tem ainda uma agenda paralela de eventos. Esta pode incluir workshops temáticos, sessões especiais que combinem várias modalidades e até festas. Sim, porque seja qual for o tipo de movimento, conte com música sempre a marcar o compasso. Num espaço projectado pela Quiet Studios, para ser leve e acolhedor, a luz e o som não foram deixados ao acaso. Além do movimento, aqui também se busca a desconexão com o mundo exterior.

Rua das Janelas Verdes, 128 (Santos). 96 450 0745. Seg-Sex 07.30-19.30, Sáb-Dom 09.30-13.00

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