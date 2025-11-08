O Palácio Nacional da Ajuda abre pela primeira vez ao público um percurso expositivo sobre o que estaria por detrás e em torno da arte de comer, no tempo de D. Luís e D. Maria Pia. O programa O Quotidiano da Mesa Real, a inaugurar a 20 de Novembro e aberto ao público a partir do dia seguinte, evoca "espaços de serviço há muito desaparecidos ou inacessíveis, como as cozinhas, mantearia, arrecadações e copa, propondo o percurso histórico que liga a Sala de Jantar, onde se reconstitui o requintado recheio original, à Sala de Lavagens da Loiça", comunica a Museus e Monumentos de Portugal.
Das refeições à lavagem da louça: novo percurso mostra universo doméstico do Palácio da Ajuda
