Das refeições à lavagem da louça: novo percurso mostra universo doméstico do Palácio da Ajuda

Percurso expositivo sobre bastidores da Mesa Real abre ao público a 21 de Novembro. É um regresso às tarefas e rituais do tempo de D. Luís e D. Maria Pia.

O Palácio Nacional da Ajuda abre pela primeira vez ao público um percurso expositivo sobre o que estaria por detrás e em torno da arte de comer, no tempo de D. Luís e D. Maria Pia. O programa O Quotidiano da Mesa Real, a inaugurar a 20 de Novembro e aberto ao público a partir do dia seguinte, evoca "espaços de serviço há muito desaparecidos ou inacessíveis, como as cozinhas, mantearia, arrecadações e copa, propondo o percurso histórico que liga a Sala de Jantar, onde se reconstitui o requintado recheio original, à Sala de Lavagens da Loiça", comunica a Museus e Monumentos de Portugal.

DR O Quotidiano da Mesa Real

Ao contrário da narrativa habitual, centrada nos grandes banquetes e cerimónias, este projecto privilegia os espaços e a força de trabalho. Durante a visita, assim, será possível perceber onde e como se guardavam, usavam e lavavam os objectos utilizados para as refeições, bem como as rotinas e o modus operandi das pessoas que "sustentavam o quotidiano deste palácio, que coexistia inevitavelmente com a etiqueta e o luxo".

O novo percurso pode ser realizado mediante a compra do bilhete normal de entrada no museu, no valor de 15 euros, ou ao abrigo do programa de entrada gratuita em museus, para cidadãos portugueses e residentes em Portugal, 52 dias por ano.

Largo da Ajuda (Ajuda). Qui-Ter 10.00-18.00 (última entrada às 17h15). Gratuito 52 dias por ano para portugueses e residentes em Portugal