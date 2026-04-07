David Guetta traz ao Parque Papa Francisco o seu maior espectáculo de sempre

O DJ e produtor francês regressa a Portugal a 2 de Agosto. Pensado de raiz para grandes espaços, o espectáculo cruza som, imagem e uma ambiciosa produção.

Um dos artistas mais ouvidos mundialmente, o DJ e produtor francês David Guetta regressa a Portugal no dia 2 de Agosto, para apresentar “The Monolith Tour” no Parque Papa Francisco, em Loures. O espectáculo é descrito como o mais ambicioso da sua carreira.

Concebido para grandes espaços, este concerto parte de uma estrutura central em LED – o monólito – que funciona como palco e elemento visual dominante. A partir daí, o espectáculo desenvolve-se com recurso a mapping 3D, conteúdos visuais sincronizados e um desenho de luz altamente coreografado, criando uma ligação constante entre som e imagem.

Musicalmente, o alinhamento deverá cruzar alguns dos maiores êxitos de David Guetta com a fase mais recente do produtor, marcada pelo universo Future Rave, no qual tem explorado sonoridades mais próximas do techno, sem abandonar a escala pop que o tornou um dos nomes mais populares da música electrónica global.

Ao longo de mais de duas décadas de carreira, o francês acumulou dezenas de colaborações com artistas como Sia, Rihanna, Nicki Minaj, Justin Bieber ou Black Eyed Peas, somando milhares de milhões de streams e vários prémios internacionais, incluindo Grammys e distinções da DJ Mag.

O espectáculo contará ainda com artistas convidados responsáveis pelos momentos de abertura, embora os nomes para a data portuguesa ainda não tenham sido anunciados. Noutras paragens da digressão, como as datas já esgotadas no Stade de France, em Paris, estão previstos nomes como Armin van Buuren, Fisher ou Black Coffee, reforçando a dimensão do evento enquanto experiência prolongada. O preço dos bilhetes ainda não foi revelado, mas estarão disponíveis para venda na quinta-feira, 9 de Abril.

Parque Papa Francisco (Loures). 2 Ago (Dom).

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