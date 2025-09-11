De Amesterdão para Algés: No Art estreia-se em Portugal com Rüfüs Du Sol

O festival de Amesterdão chega a Oeiras, ao Passeio Marítimo de Algés, com um cartaz que junta ANOTR, The Martinez Brothers, Desiree e Tiago Cruz.

Portugal prepara-se para importar um dos festivais de música electrónica mais famosos de Amesterdão. O No Art vai estrear-se por cá a 10 de Outubro, no Passeio Marítimo de Algés. O destaque vai para os australianos Rüfüs Du Sol, vencedores de um Grammy, que já actuaram neste recinto em 2023 no festival NOS Alive.

O cartaz reúne ainda a dupla neerlandesa ANOTR, os nova-iorquinos The Martinez Brothers, a sul-africana Desiree e o português Tiago Cruz, nome em ascensão na cena electrónica nacional.

Conhecido pela forma como cruza música, arte e cultura em ambientes imersivos, o evento promete transformar o espaço à beira-rio num ponto de encontro entre dança, performances visuais e um alinhamento pensado para prolongar a noite até de madrugada.

A organização sublinha que o No Art não é apenas mais um festival, mas sim uma experiência “concebida para expandir mentes” e criar uma ligação mais próxima entre artistas e público. O evento arranca às 16.00 e estende-se até às duas da manhã, num horário pensado para um público que vive a música de forma intensa e prolongada.

Os bilhetes já estão disponíveis com os preços a começarem nos 45 euros, com entrada obrigatória até às 19.00, e chegam aos 160 euros para quem optar pelo acesso VIP ao backstage.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10 Out (Sex) 16.00-02.00. 45€-160€

