De autocarros de longo curso a TVDE, empresas lançam descontos para ir votar no domingo

As empresas de serviço de transportes Rede Expressos e Bolt anunciaram descontos nas deslocações de domingo, 18 de Janeiro, com vista a facilitar a mobilidade no dia das eleições presidenciais.

"A Rede Expressos disponibiliza vouchers com 15% de desconto adicional, destinados a facilitar as viagens dos cidadãos que pretendem exercer o seu direito de voto. A campanha pretende contribuir para uma maior mobilidade no dia das eleições, ajudando a ultrapassar a distância como possível obstáculo à participação cívica", escreve a empresa que opera com autocarros a nível nacional. Os vouchers apenas podem ser utilizados a 18 de Janeiro e estarão disponíveis na página da empresa, que lançou campanhas semelhantes em anos anteriores.

Já a Bolt, que actua na área do transporte individual de passageiros em veículos descaracterizados, ou seja, os TVDE, vai oferecer descontos de 10% nos serviços de automóvel, entre as 08.00 e as 19.00 de domingo. Para aceder ao desconto (válido para duas deslocações por pessoa), o utilizador deve utilizar o código VOTA26, existindo um limite máximo de 1,50 euros por viagem. Também as trotinetes e as bicicletas eléctricas da Bolt entram no pacote do dia de eleições, com um desconto automático de 50% (também entre as 08.00 e as 19.00), com excepção para zonas turísticas.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn