De galeria a estúdio – Underdogs recebe cinco artistas em residências abertas ao público

Durante cinco semanas, ±MaisMenos±, Nuno Viegas, Rita João, Tamara Alves e Wasted Rita fazem da galeria de Marvila o seu espaço de trabalho e criação. A exposição final pode ser vista a 16 de Maio.

Já arrancou o mais recentemente projecto da Underdogs, em Marvila. Desde 10 de Abril que Rita João, co-fundadora do Pedrita Studio, ocupa o espaço da galeria, usando-o como espaço de criação e produção artística. Até dia 17 de Abril, a artista portuguesa é o primeiro de cinco nomes desafiados a integrar "The Studio", um programa de residências durante o qual a galeria permanece aberta ao público. Quem aparecer poderá, assim, ver os artistas em acção.

Trata-se de um "formato centrado no processo, na proximidade e no acesso público", como refere a galeria em comunicado. Focada no universo da arte urbana e nas práticas artísticas que com ele mantenham afinidades, a galeria convidou cada um dos artistas a desenvolver in situ um "conjunto de obras únicas em papel". Cada um dos cinco artistas fará do espaço o seu próprio estúdio durante uma semana.

"Ao longo dos anos, a Underdogs tem crescido ao lado dos artistas com quem trabalha, através de exposições, obras em espaço público, edições e uma troca contínua de ideias. O que permanece destas colaborações é uma linguagem partilhada: uma forma de cumplicidade construída ao longo do tempo, assente na confiança e na experimentação. Esta residência abre uma janela para essa relação", afirma Pauline Foessel, mentora da galeria, no seu texto curatorial.

Depois de Rita João, será a vez de Tamara Alves (18 a 24 de Abril). Seguem-se Nuno Viegas (28 de Abril a 2 de Maio), ±MaisMenos± (5 a 8 de Maio) e, por fim, Wasted Rita (9 a 14 de Maio). Durante este período, o processo de construção da exposição final será contínuo. Os trabalhos dos vários artistas vão acumular-se no espaço, sendo cada um responsável pela forma como as suas obras serão apresentadas ao público. A exposição colectiva inaugura a 15 de Maio e pode ser vista pelo público ao longo do dia seguinte, sábado, 16 de Maio.

Paralelamente, foram lançadas cinco risografias — uma de cada um dos artistas – na loja online da Underdogs, mas sem revelar a sua imagem final. Ao longo das próximas semanas, estas ainda serão alvo de intervenção por parte dos artistas convidados. As versões finais serão reveladas no dia da inauguração.

Rua Fernando Palha, 56 (Braço de Prata). Ter-Sáb 14.00-19.00. Entrada livre

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