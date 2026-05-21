De Indiana Jones aos grandes clássicos: está apresentada a nova temporada da Gulbenkian

Com mais de 120 concertos, a temporada musical da Gulbenkian para 2026/27 conta com grandes pianistas internacionais e bandas sonoras interpretadas ao vivo.
Onde é que pode encontrar músicos de todo o globo, seja a tocar ao piano ou a interpretar bandas sonoras, ou maestros a comandar orquestras que dão vida tanto a clássicos como a obras contemporâneas? A Gulbenkian receberá isto e muito mais a partir de Setembro, com uma programação para 2026/27 que terá mais de 120 espectáculos. Estendendo-se até Junho de 2027, esta será a primeira temporada com a assinatura do novo director da Gulbenkian Música, Fredrik Andersson, e tem a Orquestra e o Coro Gulbenkian como os grandes pilares de um cartaz multifacetado.
A programação evoca o poder da arte para afirmar a paz e lembrar os horrores da guerra, através de projectos como o Humanity in War, pelo Trio Amatis com o cantor Thomas Quasthoff, o incontornável War Requiem de Benjamin Britten, ou o espectáculo Ma_Jara, que junta o Quarteto Béla a músicos do Médio-Oriente.
À frente da Orquestra Gulbenkian, o maestro titular Hannu Lintu dirige uma dezena de programas, num total de 20 concertos que incluem a ópera-oratória Édipo Rei de Stravinsky, a Sinfonia Dante de Liszt ou a 4.ª Sinfonia de Joly Braga Santos – compositor português em claro destaque nesta temporada, com três peças programadas.
Já Martina Batič, que comanda o Coro Gulbenkian, lidera os tradicionais concertos de Natal e Páscoa, além de três programas a cappella inteiramente dedicados a autores nacionais como Eurico Carrapatoso, Fernando Lopes-Graça e Luís Tinoco. Nas estreias absolutas, inseridas nas celebrações dos 70 anos da Fundação Gulbenkian, o público vai poder escutar encomendas feitas a Hawar Tawfiq (O Que Fica), Carlos Caires (Celebration), Andreia Pinto Correia (Deste mund'outro) e Sebastian Fagerlund (The Strangest Sea).
O desfile de estrelas internacionais e convidados estende-se à direcção musical e aos solistas. O pódio de maestros conta com regressos e estreias, notando-se um reforço de presenças femininas como Joana Carneiro, Agata Zajac, Corinna Niemeyer ou Tabita Berglund, enquanto o Concerto de Ano Novo será assegurado pelo maestro Domingo Hindoyan e pela soprano Erin Morley.
No piano, o nível mantém-se elevado, com o regresso dos históricos Grigory Sokolov, Daniil Trifonov e Víkingur Ólafsson, além de uma reunião de luxo entre Evgeny Kissin e András Schiff para um programa a quatro mãos. Há ainda espaço para celebrar o centenário do nascimento de György Kurtág e Betsy Jolas com um ciclo de três concertos, e para ver a abordagem tecnológica e coreografada de Alexandra Dariescu em The Nutcracker and I. Na música de câmara, saltam à vista o Quarteto Belcea e o duo constituído por Benjamin Grosvenor e Sheku Kanneh-Mason.
Para lá da dita música erudita pura, a Gulbenkian continua a abrir os seus horizontes com o ciclo Músicas do Mundo, que este ano traz sonoridades que vão do tango de Eduardo Rovira pelo Ensemble Sonico à música tradicional sul-coreana, passando pelas concertinas nacionais dos Danças Ocultas e pelos ritmos hipnóticos do Canzoniere Grecanico Salentino.
Na vertente mais popular, os cinéfilos podem contar com o cine-concerto de Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida, com a Orquestra a tocar a partitura de John Williams ao vivo, enquanto a comunidade é chamada a cantar a ópera El Niño, de John Adams, nos Concertos Participativos. Para as famílias, regressam os Concertos de Domingo e os recitais gratuitos dos Solistas da Orquestra.
Nota ainda para o habitual concerto de massas ao ar livre no Vale do Silêncio, desta vez dirigido por Alena Hron e apresentado por Cláudia Semedo, para o ciclo Rising Stars – que apoia os jovens talentos Camila Mandillo e Filipe Gaio Pereira – e para as habituais transmissões directas do Met Opera Live in HD, que incluem títulos como Così fan tutte, Macbeth ou Parsifal.
Os pormenores completos podem ser consultados no site da Gulbenkian.
Avenida de Berna, 45A (Praça de Espanha). Set 2026-Jun 2027. Vários preços
