De mochila às costas, a Apple anda a mapear a Lisboa pedonal

Funcionalidade Look Around da Apple Maps está a ser melhorada. Operação fotográfica em Lisboa começou em Março e termina a 11 de Maio.

Chamemos-lhe "mochila fotográfica". É com ela que operadores da empresa americana Apple têm estado a fotografar zonas pedonais de Lisboa, ou pelo menos locais aos quais o acesso em veículos não é possível. O objectivo é melhorar e actualizar o serviço Apple Maps, em particular, a funcionalidade Look Around, que permite navegar pelo espaço urbano através da aplicação.

De acordo com o comunicado da empresa, partilhado pelo jornal Expresso, a operação em Lisboa começou a 30 de Março e será concluída no dia 11 de Maio, integrando o plano de "manter um mapa actualizado e de elevada qualidade". O levantamento é feito com recurso a "equipamentos instalados no exterior dos veículos, bem como iPhones, iPads ou outros dispositivos no seu interior", bem como de um "sistema de mochilas", lê-se no comunicado.

Não deve preocupar-se com questões de privacidade, garante a Apple, já que rostos ou matrículas de veículos aparecerão desfocados nas imagens disponibilizadas na plataforma.

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