De Mozart a Carlos Paredes, festival ocupa igrejas de Almada em Outubro

O Sons de Outono regressa à cidade da Margem Sul com quatro concertos gratuitos, um em cada sábado do mês. O programa percorre séculos de música.

As igrejas de Almada vão encher-se de música com o regresso de Sons de Outono. Este festival acontece sempre ao sábado, às 21.00, entre os dias 4 a 25 de Outubro, sob o tema “Sons do Abismo, Ecos de Esperança”, e junta quatro concertos gratuitos que percorrem séculos de música, entre dor e resistência, entre memória e criação.

A proposta parte da ideia de que a música pode traduzir o mais humano, ora revelando momentos de violência e censura, ora sublinhando a coragem e a amizade que emergem como resposta. Do repertório constam obras de Mozart e de Carlos Paredes, mas também de compositoras esquecidas ou de músicos marcados pela guerra, pelo exílio e pela repressão, num diálogo entre passado e presente que encontra na música o seu lugar de encontro.

O festival arranca a 4 de Outubro, na Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, em Cacilhas, com “Mozart e os seus Amigos”, um concerto centrado no universo dos mestres vienenses. No sábado seguinte, a 11 de Outubro, é a vez de “Entre Bach e Carlos Paredes” ocupar a Igreja da Misericórdia de Almada, propondo pontes invisíveis entre tradições musicais.

Já a 18 de Outubro, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Piedade, na Cova da Piedade, recebe “Eterno Feminino”, dedicado a dar voz a compositoras cuja obra ficou esquecida. O encerramento está marcado para 25 de Outubro, no Seminário de São Paulo, com “80 Anos do Fim da Segunda Guerra Mundial”, evocando, através da música, memórias e ecos de um tempo de sombras.

Vários locais de Almada. 4-25 Out (Sáb) 21.00. Entrada gratuita

