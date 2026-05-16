Queridos leitores, já dizia a Lady Whistledown, talvez já tenham ouvido falar da Medusa-X. É uma produtora de experiências imersivas, que cruzam performance e música com moda e detalhes sensoriais, como gastronomia, mas não só. Depois de uma primeira festa na Estufa Fria, em Lisboa, abrem-se as portas do Palácio do Correio-Mor, em Loures, para uma noite imersiva inspirada em Bridgerton e, em particular, no período da Regência.

“Acreditamos que o futuro do entretenimento passa pela criação de experiências onde as pessoas não assistem apenas, mas entram e fazem parte. O que acontece depende também das escolhas de cada um ao longo da noite”, revela em comunicado Rute Ablum, fundadora da Medusa-X, que desenvolve experiências culturais fora dos formatos tradicionais.

O evento – que segue uma tendência internacional crescente, já presente em cidades como Londres, Paris ou Nova Iorque – decorre a 29 de Maio, partir das 19.12, e desenvolve-se num formato multi-sala. A ideia é que, à medida que os convidados circulam livremente e interagem uns com os outros e com a equipa presente, a experiência se construa a partir dessa exploração que é tão individual quanto colectiva.

Para este “Capítulo II”, o X-Ton, que se segue ao I, o X-Heart, que decorreu em Fevereiro, com 200 convidados, a inspiração é a série da Netflix Bridgerton, baseada nos romances de Julia Quinn, “que trouxe novamente para o centro da cultura contemporânea o imaginário da alta sociedade, através da sua estética, relações sociais e tensão narrativa”. E, sim, também haverá o que comer e beber.

Ainda não se conhecem muitos pormenores relativos à programação, até porque o mistério faz parte do conceito, mas cada edição é única – não se repetem espaços nem formatos –, costuma durar entre três a cinco horas e já está confirmada a presença de algumas figuras públicas, como a cantora Cuca Roseta e o antigo jogador Simão Sabrosa, entre outras.

Palácio do Correio-Mor (Loures). 29 Mai, Sex 19.12. Preço a anunciar

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