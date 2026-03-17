Dez nomes do teatro português entram no Passeio da Fama da Praça da Alegria

[category]
[title]
Calçada da Praça da Alegria terá um total de 152 nomes inscritos. Novas entradas vão de Ricardo Carriço a Maria João Luís.
Inscrever nomes no chamado Passeio da Fama da Praça da Alegria é, desde 2019, uma tradição associada ao Dia Mundial do Teatro. E este ano não foge à regra. No próximo dia 27 de Março, juntam-se a personalidades como Ary dos Santos ou Alexandra Lencastre os actores Ricardo Carriço, Paulo Vasco, Miguel Dias, Maria João Luís, Noémia Costa, Maria Emília Correia, Manuela Couto e Melânia Gomes, o produtor Vasco Morgado Jr. e o actor e fadista Vasco Rafael.
A Junta de Freguesia de Santo António, responsável pela iniciativa, convida os lisboetas a brindarem ao teatro na homenagem às dez personalidades, a partir das 15.00. “O Passeio da Fama na Praça da Alegria é um espaço de memória, onde celebramos artistas que marcaram gerações e inspiram o público. Queremos continuar a valorizar o teatro e aproximá-lo das pessoas”, declara a presidente da Junta, Filipa Veiga, no comunicado enviado aos jornalistas.
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video