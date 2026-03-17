Dez nomes do teatro português entram no Passeio da Fama da Praça da Alegria

Calçada da Praça da Alegria terá um total de 152 nomes inscritos. Novas entradas vão de Ricardo Carriço a Maria João Luís.

Rute Barbedo
Rute Barbedo
Jornalista
Praça da Alegria, 2023
Francisco Romão Pereira | Praça da Alegria, 2023
Inscrever nomes no chamado Passeio da Fama da Praça da Alegria é, desde 2019, uma tradição associada ao Dia Mundial do Teatro. E este ano não foge à regra. No próximo dia 27 de Março, juntam-se a personalidades como Ary dos Santos ou Alexandra Lencastre os actores Ricardo Carriço, Paulo Vasco, Miguel Dias, Maria João Luís, Noémia Costa, Maria Emília Correia, Manuela Couto e Melânia Gomes, o produtor Vasco Morgado Jr. e o actor e fadista Vasco Rafael.

A Junta de Freguesia de Santo António, responsável pela iniciativa, convida os lisboetas a brindarem ao teatro na homenagem às dez personalidades, a partir das 15.00. “O Passeio da Fama na Praça da Alegria é um espaço de memória, onde celebramos artistas que marcaram gerações e inspiram o público. Queremos continuar a valorizar o teatro e aproximá-lo das pessoas”, declara a presidente da Junta, Filipa Veiga, no comunicado enviado aos jornalistas.

