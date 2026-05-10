Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Dia e noite nos museus de Sintra: cinco dias de actividades gratuitas

Sintra celebra o Dia e Noite dos Museus com programação gratuita para todas as idades. Aproveite em família.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Museu de História Natural de Sintra
Museu de História Natural de Sintra
Publicidade

Em Sintra, a entrada nos museus municipais já é livre todo o ano, mas para celebrar o Dia e Noite Internacional dos Museus, a autarquia preparou um programa reforçado. Entre 15 e 19 de Maio, além das exposições habituais, há um roteiro de actividades gratuitas pensado para todas as idades. O objectivo é aproximar a comunidade do património local e garantir que a data não passa em branco, transformando os museus em espaços vivos de partilha e descoberta para miúdos e graúdos.

Este ano, sob o tema “Museus a unir um mundo dividido”, o objectivo é destacar o papel dos museus como espaços de diálogo, inclusão e encontro de diferentes narrativas e perspectivas, como explica em comunicado a Câmara Municipal de Sintra, que volta a associar-se à iniciativa, para reforçar “a importância destes equipamentos culturais na sociedade actual, com diversas propostas culturais gratuitas pensadas para todos os públicos”.

A agenda arranca a 15 de Maio, às 10.00, no Museu de História Natural de Sintra, onde poderá ver a exposição “Mordidas do Tempo”, que convida a explorar o fascinante mundo dos dentes fósseis – através de exemplares de dentes de dinossauros, pterossauros e mamíferos – e o que eles nos revelam sobre a vida no passado. A propósito, estão também previstas outras duas actividades, no dia 16 de Maio: um atelier de moldagem de dentes de dinossauro, às 12.00, e uma conversa sobre a exposição, com o técnico Rodrigo Veloso, às 21.00.

Já no Museu das Artes de Sintra, estão programadas actividades para 16 de Maio: actividades plásticas e sessões de fotografia das 12.00 às 18.00, uma performance artística das 18.00 às 21.00 e um DJ set com Cláudia Arauz das 20.00 às 23.00. Ainda no mesmo dia, mas no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, poderá usufruir de uma visita-descoberta às 15.00, para aprender mais sobre a arte de tecer, e de um espectáculo da Terpsis Dance – Companhia de Dança Grega Antiga, às 21.00.

Se preferir, o Museu Anjos Teixeira propõe um roteiro de escultura pública, a partir das 15.00, e um concerto do Grupo Coral Allegro, às 21.00. Destaca-se ainda, mas no dia seguinte, 17 de Maio, a oficina de criação literária “A Casa que Escreve”, das 10.00 às 13.00, no Museu Ferreira de Castro. Mais tarde, no dia 19 de Maio, é a vez da Casa-Museu de Leal de Câmara: haverá atelier de caricaturas, às 10.30, e uma visita orientada, às 14.00.

Para não perder pitada, até porque algumas das actividades requerem marcação prévia, o melhor é consultar a programação completa online, no site da Câmara Municipal de Sintra.

Sintra, vários locais e horários. Entrada livre (algumas actividades exigem marcação prévia)

🏃 Mais coisas para fazer: fique a par do melhor da agenda de Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.