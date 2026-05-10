Dia e noite nos museus de Sintra: cinco dias de actividades gratuitas

Sintra celebra o Dia e Noite dos Museus com programação gratuita para todas as idades. Aproveite em família.

Em Sintra, a entrada nos museus municipais já é livre todo o ano, mas para celebrar o Dia e Noite Internacional dos Museus, a autarquia preparou um programa reforçado. Entre 15 e 19 de Maio, além das exposições habituais, há um roteiro de actividades gratuitas pensado para todas as idades. O objectivo é aproximar a comunidade do património local e garantir que a data não passa em branco, transformando os museus em espaços vivos de partilha e descoberta para miúdos e graúdos.

Este ano, sob o tema “Museus a unir um mundo dividido”, o objectivo é destacar o papel dos museus como espaços de diálogo, inclusão e encontro de diferentes narrativas e perspectivas, como explica em comunicado a Câmara Municipal de Sintra, que volta a associar-se à iniciativa, para reforçar “a importância destes equipamentos culturais na sociedade actual, com diversas propostas culturais gratuitas pensadas para todos os públicos”.

A agenda arranca a 15 de Maio, às 10.00, no Museu de História Natural de Sintra, onde poderá ver a exposição “Mordidas do Tempo”, que convida a explorar o fascinante mundo dos dentes fósseis – através de exemplares de dentes de dinossauros, pterossauros e mamíferos – e o que eles nos revelam sobre a vida no passado. A propósito, estão também previstas outras duas actividades, no dia 16 de Maio: um atelier de moldagem de dentes de dinossauro, às 12.00, e uma conversa sobre a exposição, com o técnico Rodrigo Veloso, às 21.00.

Já no Museu das Artes de Sintra, estão programadas actividades para 16 de Maio: actividades plásticas e sessões de fotografia das 12.00 às 18.00, uma performance artística das 18.00 às 21.00 e um DJ set com Cláudia Arauz das 20.00 às 23.00. Ainda no mesmo dia, mas no Museu Arqueológico de São Miguel de Odrinhas, poderá usufruir de uma visita-descoberta às 15.00, para aprender mais sobre a arte de tecer, e de um espectáculo da Terpsis Dance – Companhia de Dança Grega Antiga, às 21.00.

Se preferir, o Museu Anjos Teixeira propõe um roteiro de escultura pública, a partir das 15.00, e um concerto do Grupo Coral Allegro, às 21.00. Destaca-se ainda, mas no dia seguinte, 17 de Maio, a oficina de criação literária “A Casa que Escreve”, das 10.00 às 13.00, no Museu Ferreira de Castro. Mais tarde, no dia 19 de Maio, é a vez da Casa-Museu de Leal de Câmara: haverá atelier de caricaturas, às 10.30, e uma visita orientada, às 14.00.

Para não perder pitada, até porque algumas das actividades requerem marcação prévia, o melhor é consultar a programação completa online, no site da Câmara Municipal de Sintra.

Sintra, vários locais e horários. Entrada livre (algumas actividades exigem marcação prévia)

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