Dia Europeu dos Jardins Históricos: há agenda gratuita em Sintra

Monserrate é o cenário de três experiências gratuitas, mas a celebração do Dia Europeu dos Jardins Históricos estende-se a outros recantos de Sintra.

A Parques de Sintra está a preparar-se para celebrar o Dia Europeu dos Jardins Históricos, 26 de Abril. A programação inclui desde actividades gratuitas no Parque de Monserrate, como um workshop de jardinagem, até um espectáculo de música e poesia nos jardins do Palácio Nacional de Queluz.

O Dia Europeu dos Jardins Históricos é celebrado desde 2020, por iniciativa da Rota Europeia dos Jardins Históricos, que reúne importantes jardins da Europa, incluindo três espaços sob a gestão da Parques de Sintra: os Jardins do Palácio de Queluz e os Parques da Pena e de Monserrate.

No Parque de Monserrate, assinala-se a data com três experiências gratuitas, a começar desde logo por uma visita guiada, às 10.00. Partindo da entrada principal, os participantes vão ser convidados a explorar o espaço idealizado por Francis Cook no século XIX e a admirar a arquitectura exótica do palácio, que se funde com jardins que reúnem espécies dos cinco continentes.

Já para os apaixonados por jardinagem, é possível aproveitar o workshop de propagação de plantas, que terá início às 11.30 e será conduzido por um jardineiro-chefe da Parques de Sintra, que partilhará técnicas e conhecimentos úteis para aplicar no dia-a-dia. Segue-se, às 15.00, um workshop para aprender mais sobre orquídeas e como cuidar destas plantas.

Estão ainda agendados apontamentos musicais, que vão percorrer espaços como a Ruína Romântica, no parque, e a Sala de Música, no palácio.

Se preferir visitar os jardins do Palácio de Queluz, também há programação, mas não será gratuita. Às 10.00, vai decorrer uma sessão de yoga ao ar livre, seguida de um círculo de mantras, com um custo de 15€ por pessoa. Além disso, vão haver passeios de charrete entre as 10.30 e as 16.30 – a charrete leva, no máximo, cinco pessoas de cada vez e os bilhetes custam entre 5€ e 10€. Mas há mais.

Em Queluz, o dia termina com o espectáculo de poesia e música Palavra (De)Cantada. Agendado para as 19.00, o concerto conta conta com a actriz e cantora Sandra Celas e o músico Nuno Pereira, que vão apresentar “A Liberdade é um Poema”, uma viagem sonora e poética, inspirada pelo espírito do mês de Abril. Os ingressos custam 25€.