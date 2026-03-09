Dia Mundial da Poesia. CCB vai ter programação especial (e gratuita)

O Dia Mundial da Poesia assinala-se todos os anos a 21 de Março. Para comemorar, o Centro Cultural de Belém abre portas a poetas, leitores e artistas vários, para um evento de entrada gratuita. Com curadoria do escritor Nuno Artur Silva, a programação inclui instalações, projecções, transmissões e, sobretudo, leituras ao vivo, a solo ou colectivas, para que a poesia possa ser escutada de muitas formas.

A agenda arranca às 10.30, com “Uma introdução que pode ser lida como uma provocação”, por Nuno Artur Silva, na Sala Fernando Pessoa. Segue-se, às 11.00, na Sala de Leitura, uma proposta de António Carlos Cortez, que fez uma selecção de poetas, para nos mostrar que é possível haver “escolhas para além dos manuais adoptados”. Se preferir, à mesma hora, mas na Sala Almada Negreiros, exibe-se o filme Paterson, de Jim Jarmusch, cujo protagonista é um motorista de autocarro que é também um poeta.

Já na Sala Amadeo de Souza Cardoso, às 11.00, às 14.00 e às 16.00, António Jorge Gonçalves apresenta uma performance visual, na qual “a escrita acontece como gesto vivo”, como se lê em comunicado da iniciativa. “À vista do público, o artista escreve manualmente (numa mesa digitalizadora) poemas de autores como Tom Zé, Amélia Muge, Paulo Leminski, Raquel Lima ou Adília Lopes, fazendo das palavras acontecimentos gráficos.”

Entre as 11.00 e as 18.00, no bengaleiro norte do Centro de Congressos e Reuniões, poderá ainda ver e ouvir Voz, videoclipes a partir de poemas da literatura portuguesa, de nomes como Adília Lopes, Adriana Calcanhotto, Beatriz Batarda, Cristina Carvalhal, David Fonseca, Gabriel O Pensador, Kalaf, Marco D’Almeida, Rui Reininho e Sónia Tavares, entre tantos outros. Está também prevista uma instalação sonora de Elvis Veiguinha, a partir da leitura de poemas por Ivo Canelas e Jani Zhao, na Sala Daciano da Costa, e uma festa da leitura silenciosa, com auscultadores de onde se ouvem poemas, no terraço da Sala Vitorino Nemésio.

Num outro momento, entre as 11.30 e as 18.30, a Sala Maria Helena Vieira da Silva recebe Fernando Alvim, Paula Moura Pinheiro, Nicolau Santos, Margarida Pinto Correia, Daniel Belo, Maria Castello Branco, Paulo Alves Guerra, Teresa Paixão, Filomena Cautela, Maria Flor Pedroso e Tiago Ribeiro, que fizeram uma selecção de poemas para ler. Mas há muito mais programado, incluindo um “Canto do leitor anónimo”, na Sala Vianna da Motta, onde qualquer um pode ler o que quiser, entre as 11.00 e as 19.00.

A habitual Feira do Livro de Poesia acontece na recepção do Centro de Congressos e Reuniões, as 10.30 às 19.00, com a presença das editoras Almedina, Bertrand, Greta, Imprensa Nacional, Ler Devagar, Snob, The Poets and Dragons Society e Tinta-da-China.

Praça do Império (Belém). 21 Mar, Sáb 10.30. Entrada livre

