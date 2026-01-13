Dino D’Santiago leva “acto de desobediência” à galeria Underdogs

Em ‘Portal do Retorno’, artista parte do tráfico transatlântico de pessoas para questionar “de que serve a independência sem memória”. Exposição inaugura a 23 de Janeiro.

Conhecido sobretudo dos palcos e do trabalho em torno de causas sociais, Dino D'Santiago já compôs uma ópera e escreveu um livro. Agora entra a solo no universo das artes plásticas com "Portal do Retorno", que inaugura a 23 de Janeiro na galeria Underdogs, em Marvila.

Criadas no contexto dos 50 anos de independência de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e São Tomé e Príncipe, as 30 obras em papel e cartão pintados a tinta-da-China inspiram-se na memória do tráfico transatlântico de pessoas africanas. O contraste com as cores vivas acentuam o conceito de “pessoa de cor”, sublinhando “as vidas que foram – e continuam a ser – interrompidas pelo preconceito”, na visão do artista.

A exposição, diz Dino D'Santiago em comunicado, propõe assim um "movimento inverso", assumindo-se como "um acto de desobediência à cronologia da dor". Nela, o artista propõe-se a questionar “de que serve a independência sem memória” e “de que serve a soberania se o espírito permanece exilado”.

No dia da inauguração, uma serigrafia de edição limitada estará disponível para venda nas loja online e física da Underdogs.

Rua Fernando Palha 56 (Marvila). 23 Jan-28 Mar, Ter-Sáb, 14.00-19.00. Inauguração: 23 Jan, 19.00-21.00. Entrada livre

