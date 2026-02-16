Directamente do Brasil, o cabeleireiro das estrelas abriu um salão em Lisboa

A primeira impressão não é clara. Se o nome C.Kamura não for já uma referência, a entrada do novo salão, nas Avenidas Novas, pode facilmente confundir-se com um spa ou com uma boutique de luxo. O que vemos é apenas uma recepção, pintada de bege e branco, e onde são dadas as boas-vindas antes de começarmos a descer. Celso Kamura, o homem que dá nome ao espaço, não está. Tampouco o seu parceiro de negócio, Otávio Lameiro, também ele um ás dos cabelos.

É Richard William quem faz as honras. Top stylist com anos de experiência, foi a escolha da dupla brasileira para gerir o primeiro salão da marca fora do Brasil. Estamos, oficialmente, no segmento do luxo. Até aqui, existiam apenas dois espaços C.Kamura – um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. O terceiro abriu em Lisboa, no final do ano passado. "A primeira pessoa que entrou nesse prédio fui eu. Quando o Otávio mandou as fotos para o Celso, ele falou: tem tudo para ser um C.Kamura", explica Richard William. Num registo mais acessível, existem também os Celso Kamura Salões. Esses são cinco e estão apenas no Brasil.

Mas antes de mais, uma introdução sobre Celso e o seu império. Há mais de 30 anos que, no Brasil, o nome de Kamura é indissociável do mundo da beleza. Uma sumidade, pode dizer-se. Com cinco décadas de carreira, começou por ser maquilhador. O seu trabalho consolidou-se nos bastidores da moda brasileira – primeiro com o Phytoervas Fashion, na primeira metade da década de 90, mais tarde na Morumbi Fashion Brasil (que viria a dar origem à São Paulo Fashion Week), onde se assumiu como aliado criativo de Alexandre Herchcovitch.

Ainda hoje, Celso Kamura penteia e dita tendências na principal semana de moda brasileira. O seu trabalho acabaria também por ser amplificado através da relação próxima com celebridades brasileiras. A sua carteira de clientes conta com atrizes como Paola Oliveira, Juliana Paes e Marina Ruy Barbosa, a apresentadora Ana Hickmann e até mesmo a ex-presidente Dilma Rousseff. Às musas, somam-se duas linhas de produtos – para o cabelo e para cuidados de mãos e pés.

DR Celso Kamura e Otávio Lameiro

"A filosofia da marca é sempre trazer esse universo da moda para dentro do salão. O Celso sempre quis manter essa coisa de ser um salão um pouco mais democrático. A gente não quer ser um salão focado só na cor. A gente quer ser um salão onde a mulher vem buscar uma cor mais inteira de cabelo, mais homogénea. Então, a gente não é uma fábrica de loira, sabe?", explica.

Além da recepção, o salão estende-se por mais dois andares. É sempre a descer. Mesmo sem luz natural, o espaço é claro e luminoso. Se é no -2 que as tesouras entram em acção, com uma sala de lavagem e uma outra mais pequena reservada à massagem e tratamentos capilares, no -1 encontramos um gabinete de atendimento mais reservado, um espaço de manicure, sala de estética e massagens e ainda um estúdio de maquilhagem. Um corte de cabelo custa 80€ (52€ o masculino). A manicure começa nos 22€. Já a tão cobiçada balayage orça os 200€.

Um conceito de beleza 360 graus, dividido por três andares, tal como acontece no Brasil. "A história da marca querer vir para cá é justamente porque a gente tem um público brasileiro com poder aquisitivo muito bom, já aqui e migrando para cá. Mas essa galera agora vai para o Verão no Brasil, né? Mas a gente tem tido uma surpresa muito boa, porque a mulher portuguesa tem procurado o salão. A gente achou que fosse ser uma construção um pouco mais lenta, mas elas estão vindo com uma rapidez que a gente ficou surpreendido", remata.

Avenida Marquês de Tomar, 76 B (Avenidas Novas). 21 796 1091. Seg 12.00-18.00, Ter-Sex 09.00-20.00, Sáb 09.00-19.00

