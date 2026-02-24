Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Discos, cassetes e DJ sets: tudo o que vai encontrar na Feira Nacional de Vinil de Benfica

A 7.ª edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica transforma o Palácio Baldaya num ponto de encontro para coleccionadores e amantes de música analógica, com discos, cassetes, CDs, VHS e DJ sets.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Vintage Sale - Vinil
©Clem Onojeghuo
Publicidade

A 7.ª Edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica vai decorrer no Palácio Baldaya, em Lisboa, já no próximo fim-de-semana (28 Fev-1 Mar). Em caso de condições climatéricas adversas, a feira será transferida para o Ringue António Livramento, junto à sede da Junta de Freguesia de Benfica.

O evento reúne dezenas de convidados especializados no universo do vinil e do audiovisual analógico, que trazem para exposição e venda os seus discos, cassetes, CDs e até VHS, complementados por algum equipamento de som.

Para além da vertente de coleccionismo, a feira oferece também DJ sets que animam o espaço e proporcionam uma experiência musical contínua para todos os visitantes.

Estrada de Benfica, 701A (Benfica). Sáb-Dom 10.00-20.00. Entrada Livre

🎭 Mais cultura: arte, livros, música, teatro e dança em Lisboa

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.