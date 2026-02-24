Discos, cassetes e DJ sets: tudo o que vai encontrar na Feira Nacional de Vinil de Benfica

[category]
[title]
A 7.ª edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica transforma o Palácio Baldaya num ponto de encontro para coleccionadores e amantes de música analógica, com discos, cassetes, CDs, VHS e DJ sets.
A 7.ª Edição da Feira Nacional de Vinil de Benfica vai decorrer no Palácio Baldaya, em Lisboa, já no próximo fim-de-semana (28 Fev-1 Mar). Em caso de condições climatéricas adversas, a feira será transferida para o Ringue António Livramento, junto à sede da Junta de Freguesia de Benfica.
O evento reúne dezenas de convidados especializados no universo do vinil e do audiovisual analógico, que trazem para exposição e venda os seus discos, cassetes, CDs e até VHS, complementados por algum equipamento de som.
Para além da vertente de coleccionismo, a feira oferece também DJ sets que animam o espaço e proporcionam uma experiência musical contínua para todos os visitantes.
Estrada de Benfica, 701A (Benfica). Sáb-Dom 10.00-20.00. Entrada Livre
[category]
[title]
Discover Time Out original video