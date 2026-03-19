Do alecrim ao medronheiro, Parque Ribeirinho do Oriente tem mais 1700 arbustos

Foram plantados 1700 arbustos no Parque Ribeirinho Oriente, em Marvila, ampliando a mancha verde e a bioversidade do espaço. Os recém-chegados são de seis espécies: alecrim, madressilva, murta, teucrium, medronheiro e crataegus monogyna, informa a Câmara Municipal de Lisboa, através das redes sociais.



Desde o início deste ano, foram plantados 6500 arbustos e 37 árvores no parque junto ao empreendimento imobiliário Prata Riverside Village, desenhado pelo arquitecto Renzo Piano, na zona do Braço de Prata, e cuja primeira fase foi inaugurada em 2020 (a segunda será na Matinha, onde se vai erguer um segundo complexo habitacional, de perto de 2000 fogos).

DR Parque Ribeirinho do Oriente

Para criar o parque, nesse ano, foram plantadas 360 árvores, tendo sido a vegetação escolhida um dos grandes centros do projecto de espaço público. “O nosso projecto teve uma parte muito forte de apoio na selecção da vegetação. Tivemos um especialista em geobotânica que estudou toda esta área e o que seria a vegetação natural. Se não fosse a cidade e se fosse o campo, estas seriam as espécies que naturalmente surgiriam aqui”, explicou na altura à Time Out a arquitecta Catarina Assis Pacheco, do atelier responsável, o f/c.

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