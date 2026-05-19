A Sala Tejo da MEO Arena recebe o maior evento de hospitalidade do país, este ano com o México como convidado e um novo espaço dedicado ao café.

Lisboa torna-se a capital da coquetelaria, entre os dias 19 e 20 de Maio, com mais uma edição do Lisbon Bar Show. O evento, que vai decorrer na Sala Tejo da MEO Arena e é aberto ao público entre as 12.00 e as 20.00, é um dos maiores encontros dedicados ao universo da hotelaria, restauração e cultura de bar, reunindo num único espaço as principais tendências de consumo, experiências imersivas, cocktails de autor e debates focados no futuro do sector e na criatividade atrás do balcão.

Este ano, o México é o país convidado, reforçando a escala internacional do programa, com a presença de referências mundiais da mixologia, como Tiffanie Barriere, Kate Gerwin, Tom Dyer, Iain McPherson e Jared Brown, que partilharão as suas visões e técnicas com profissionais da área e curiosos que queiram descobrir o que se move no mundo das bebidas espirituosas.

A grande novidade da edição de 2026 é a estreia do Lisbon Coffee Lab. Inspirado nos moldes dos grandes festivais internacionais de café, este novo hub foi desenhado especificamente para explorar a forte ligação entre o café e o bar. É neste espaço que os especialistas Jared Brown e Anistatia Miller vão conduzir uma apresentação dedicada à história e criação do célebre Espresso Martini, analisando a evolução desta relação estreita entre o universo da cafeína e a mixologia moderna.

O Lisbon Bar Show é uma iniciativa criada por Alberto Pires, que assume também a organização do Dia Nacional do Cocktail, celebrado anualmente a 18 de Maio, precisamente na véspera do arranque do evento. Os bilhetes para os dois dias estão disponíveis à porta do recinto pelo valor de 44€.

Rossio dos Olivais (Parque das Nações). 19-20 Mai (Ter-Qua) 12.00-20.00. 44€

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