Entre a depressão ‘Joseph’ e a ‘Kristin’, dezenas de árvores caíram em Lisboa. Foram registados estragos em várias viaturas e infra-estruturas. Monumentos de Sintra estão encerrados ao público.

Várias freguesias de Lisboa foram afectadas durante a noite de terça-feira, 27 de Janeiro, na sequência dos ventos fortes da depressão Kristin, que causou mais de 2600 ocorrências em todo o país. Até às 10.30 desta quarta-feira, foi registado um total de 333 ocorrências na cidade, "com a zona norte a ser a mais atingida", precisa a Câmara Municipal de Lisboa. A maior parte das situações foram quedas de árvores, gerando cenários de caos em zonas como Arroios, Alvalade, Marvila ou Telheiras.

Em Sintra, os monumentos foram encerrados ao público, para "avaliação das condições de segurança".

Na Margem Sul, a queda de uma árvore sobre a linha ferroviária da Fertagus que liga Lisboa e Setúbal pela Ponte 25 de Abril obrigou à utilização de uma "via única, entre Palmela e Pinhal Novo", provocando atrasos na circulação.

Veja abaixo algumas imagens dos estragos à passagem de Kristin por Lisboa.

DR Estádio do Clube Oriental de Lisboa

DR Estádio do Clube Oriental de Lisboa

CML/Ana Alvim, Américo Simas e Nuno Correia Parque Florestal de Monsanto

CML/Ana Alvim, Américo Simas e Nuno Correia Freguesia de Santo António

