Do tributo a Marco Paulo a Sara Correia: Soam as Guitarras regressa em Abril

Arranca a 10 de Abril, no concelho de Oeiras, mais uma edição do Soam as Guitarras, o festival em que o instrumento é protagonista. O Auditório Municipal Ruy de Carvalho, em Carnaxide, recebe os primeiros espectáculos, com André Sardet Trio a abrir o programa, seguido de Joana Almeirante a 11 de Abril, e Luísa Amaro, que presta homenagem ao centenário de Carlos Paredes, no dia 12.

Seguem-se Pedro Branco a revisitar clássicos de Marco Paulo, a 8 de Maio, acompanhado por Benjamim, Luís Severo e Margarida Campelo; Tainá com Joana Alegre, para um dueto especial a 9; e André Santos, que se junta a Manuela Azevedo, a 10, para uma noite de fusão musical.Ainda em Oeiras, na Fábrica da Pólvora de Barcarena – Pátio do Enxugo, Sara Correia e Diogo Clemente apresentam-se a 23 de Maio, seguidos de Carolina Deslandes e Feodor Bivol, que encerram o ciclo por aqui no dia 24.

Mas o evento não fica apenas por esta cidade, estendo-se até a Póvoa de Varzim e Setúbal. A norte, João Pedro Pais e Sérgio Mendes actuam no Cine-Teatro Garrett a 16 de Maio, e Carolina Deslandes, novamente acompanhada por Feodor Bivol, no dia seguinte.

Em Setúbal, no Cinema Charlot, apresentam-se Inóspita, com João Luzio e Rafael Chiotti, a 22 de Maio, e Velho Homem – projecto formado por Afonso Dorido (Homem em Catarse) e Francisco Silva (Old Jerusalem) – no dia 23. A edição de 2025 encerra com actuações de Sara Correia e Diogo Clemente a 28 de Maio e Carolina Deslandes a 30 de Maio, no Fórum Luísa Todi.



