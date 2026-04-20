Dois anos depois, Madeira reabre um dos trilhos mais bonitos da Europa

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O trilho PR1 Vereda do Areeiro atravessa três picos e maravilhosos habitats protegidos – mas agora passa a ser pago.
Percorrer o mundo a pé leva-nos por algumas das mais deslumbrantes paisagens que se possa imaginar. E graças aos novos trilhos inaugurados este ano no Reino Unido, na Coreia do Sul e em Maiorca, há mais oportunidades do que nunca para calçar as botas de caminhada.
Ah, e a juntar a tudo isto, um dos caminhos mais bonitos da Europa está prestes a reabrir após um encerramento de dois anos.
A rota em questão é a PR1 Vereda do Areeiro, na Madeira, um trilho de sete quilómetros que abrange três dos picos mais altos do arquipélago, começando no miradouro do Pico do Arieiro e serpenteando ao longo de cumeadas, através de túneis vulcânicos e pelo Pico das Torres e o Pico Ruivo.
Demora cerca de três horas e meia e passa também pela área protegida do Maciço Montanhoso Central – mantenha os olhos bem abertos para avistar aves nativas como o corre-caminhos e a andorinha-da-serra (únicas nos arquipélagos da Macaronésia no Atlântico Norte).
Então, por que razão esteve fechado durante tanto tempo? Bem, em 2024, grande parte da rota foi danificada por um incêndio florestal e foram necessárias melhorias significativas de segurança antes que pudesse ser percorrida novamente sem riscos.
A sua reabertura, prevista para o final de Abril, faz parte do “contínuo compromisso em investir em infra-estruturas, programas de conservação e actividades turísticas focadas na comunidade” da ilha, de acordo com o Turismo da Madeira.
No entanto, já tínhamos noticiado em Janeiro que a Madeira tinha planos para aumentar as taxas de entrada exigidas para alguns dos seus trilhos. Se quer muito explorar a PR1 Vereda do Areeiro, o passeio vai custar-lhe 10,50€.
O dinheiro angariado servirá para novas melhorias de segurança, protecção ambiental, gestão do fluxo de visitantes e manutenção geral do trilho. Segundo a Euronews, as autoridades referiram que tudo isto “justificará o aumento da taxa de acesso”.
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