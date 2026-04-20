Dois anos depois, Madeira reabre um dos trilhos mais bonitos da Europa

O trilho PR1 Vereda do Areeiro atravessa três picos e maravilhosos habitats protegidos – mas agora passa a ser pago.

Percorrer o mundo a pé leva-nos por algumas das mais deslumbrantes paisagens que se possa imaginar. E graças aos novos trilhos inaugurados este ano no Reino Unido, na Coreia do Sul e em Maiorca, há mais oportunidades do que nunca para calçar as botas de caminhada.

Ah, e a juntar a tudo isto, um dos caminhos mais bonitos da Europa está prestes a reabrir após um encerramento de dois anos.

A rota em questão é a PR1 Vereda do Areeiro, na Madeira, um trilho de sete quilómetros que abrange três dos picos mais altos do arquipélago, começando no miradouro do Pico do Arieiro e serpenteando ao longo de cumeadas, através de túneis vulcânicos e pelo Pico das Torres e o Pico Ruivo.

Demora cerca de três horas e meia e passa também pela área protegida do Maciço Montanhoso Central – mantenha os olhos bem abertos para avistar aves nativas como o corre-caminhos e a andorinha-da-serra (únicas nos arquipélagos da Macaronésia no Atlântico Norte).

Jason Wells / Shutterstock

Então, por que razão esteve fechado durante tanto tempo? Bem, em 2024, grande parte da rota foi danificada por um incêndio florestal e foram necessárias melhorias significativas de segurança antes que pudesse ser percorrida novamente sem riscos.

A sua reabertura, prevista para o final de Abril, faz parte do “contínuo compromisso em investir em infra-estruturas, programas de conservação e actividades turísticas focadas na comunidade” da ilha, de acordo com o Turismo da Madeira.

No entanto, já tínhamos noticiado em Janeiro que a Madeira tinha planos para aumentar as taxas de entrada exigidas para alguns dos seus trilhos. Se quer muito explorar a PR1 Vereda do Areeiro, o passeio vai custar-lhe 10,50€.

O dinheiro angariado servirá para novas melhorias de segurança, protecção ambiental, gestão do fluxo de visitantes e manutenção geral do trilho. Segundo a Euronews, as autoridades referiram que tudo isto “justificará o aumento da taxa de acesso”.

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