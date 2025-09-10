A cervejaria celebra uma década de cerveja artesanal com música, convidados especiais e entrada livre na taproom de Marvila.

A Dois Corvos chega ao marco dos dez anos e assinala a data com uma festa de entrada gratuita em Marvila. No sábado, 13 de Setembro, a taproom da cervejeira lisboeta abre as portas para um dia inteiro de música, comida e muita cerveja artesanal.

A comemoração, baptizada “Dez Anos Brewtais”, junta à casa aniversariante algumas das cervejeiras mais próximas, como a BAH, a Fermentage, a Hopsin, a Musa, a Oitava Colina e a Ophiusa, que levam consigo as suas próprias referências para partilhar com quem passar pela Rua Capitão Leitão. A acompanhar os copos vai estar a cozinha do Let’s Pastrami, responsável por um menu especial pensado para o dia.

O programa musical arranca às 16.00, logo depois de abrirem as torneiras às 15.00, com Equador a assumir a cabine para um set de sonoridades tropicais. Às 18.30 segue-se o Jaime Almeida Trio, com uma interpretação contemporânea de gypsy jazz. O calor aumenta às 20.00 com Lena Huracan, DJ paulistana radicada em Lisboa, que mistura rock, indie, funk, soul e pós-punk em batidas intensas. O encerramento, antes de fechar as torneiras às duas da manhã, fica a cargo da dupla Trailer Park Noise, formada por Marvinandez e Fat Paulie, que cruzam surf rock, disco, punk e electrónica em sets imprevisíveis.

Fundada em 2013, a Dois Corvos é hoje uma das cervejeiras artesanais de referência em Portugal, com produção regular de sete variedades, além de edições ocasionais e sazonais.

Dois Corvos (Marvila). 13 Set (Sáb) 15.00-02.00. Entrada livre

