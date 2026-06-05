‘Dois Procuradores’: dentro da máquina trituradora do terror estalinista

Em 2018, o realizador ucraniano Sergei Loznitsa fez um documentário intitulado Process, composto por imagens de arquivo e referente a um processo-fantoche em que o Estado soviético julgou e condenou um grupo de engenheiros, economistas e pessoas ligadas à indústria, acusadas de sabotagem e de planearem um golpe contra o poder estabelecido (as acusações eram todas fabricadas, e os réus estavam condenados à morte logo à partida). Do lado da acusação estava, entre outros, o temível Andrei Vishinsky, então presidente do Supremo Tribunal da União Soviética, e que anos depois chegaria a procurador-geral do país.

Este documentário forma agora um díptico com Dois Procuradores, o novo filme de Loznitsa, e a sua primeira longa-metragem de ficção desde Donbass, de 2018, que esteve na Competição Oficial do Festival de Cannes do ano passado. E o citado Andrei Vishinsky volta a aparecer, desta feita interpretado por um actor. A história de Dois Procuradores foi inspirada por uma novela do escritor e cientista Georgy Demidov escrita em 1969. Demidov foi preso em 1938 e esteve internado num dos campos do Gulag durante 14 anos, e até à sua morte, em 1987, nunca deixou de ser vigiado pelo governo soviético e de ser regularmente importunado pelo KGB.

O filme passa-se em 1937, quando as purgas estalinistas do Grande Terror estavam no auge. O protagonista é Kornyev (Aleksandr Kuznetsov), um jovem procurador de província recém-nomeado para o cargo, e que é um bolchevique convicto, mas também um jurista recto e honesto. Kornyev recebe uma carta, escrita a sangue, de um homem encarcerado na prisão de Bryansk, um membro do partido que foi preso por ser contra-revolucionário mas afirma estar inocente. A carta chegou por puro milagre às mãos do procurador, já que todas as missivas deste tipo são queimadas pelos homens do NKVD.

Após enfrentar as reticências e as evasivas dos oficiais do NKVD que dirigem a prisão, e de estar várias horas à espera, Kornyev consegue finalmente chegar à fala com o queixoso, Stepniak. Depois de lhe mostrar as marcas das torturas que lhe foram infligidas por aqueles, o homem diz-lhe que deve estar em marcha uma grande conspiração contra o Partido Comunista e o Estado soviético, já que na região, os homens daquela polícia política estão a encarcerar, torturar e matar os velhos e leais bolcheviques como ele, e a substitui-los por homens da sua confiança, incompetentes e arrivistas, que poderão mesmo estar a soldo de interesses estrangeiros.

DR Dois Procuradores

Chocado quer por esta revelação, quer pelas marcas de tortura exibidas por Stepniak, Kornyev promete-lhe que vai tratar do caso. E mete-se no comboio para Moscovo. Em vez de seguir as vias processuais, como seria de esperar, e dada a gravidade das revelações de Stepniak, vai tentar falar directamente com o procurador-geral da União Soviética, Andrei Vishinsky (Anatoliy Beliy). Uma vez chegado à capital, o jovem ruma ao Ministério da Justiça, em que consegue entrar. E vai embrenhar-se no dédalo da burocracia comunista, e simultaneamente, num enredo que comunga de Kafka, de Orwell e de Gogol.

Esta jornada por dentro da máquina trituradora do totalitarismo na era de Estaline levará Kornyev a aperceber-se da perversidade desumana intrínseca ao regime. Mas só tarde demais o idealista que se dirigiu atrevida e ingenuamente ao coração do poder em busca de justiça, vai perceber que esta não existe tal como ele a concebeu. E é na prisão do início do filme que Dois Procuradores chega ao fim. Sergei Loznitsa prossegue aqui a sua meticulosa exploração do tema do funcionamento da justiça soviética no tempo do comunismo que encontramos nalgumas das suas fitas anteriores, juntando agora a abordagem ficcional à documental.

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