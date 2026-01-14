Duas torres de apartamentos e 4700 metros quadrados de comércio e serviços vão mudar o Areeiro

Novo empreendimento entre a Avenida Afonso Costa e a Rua Sarmento de Beires terá 245 fogos. Torre mais alta será de 21 pisos.

Duas torres – uma de 13 e outra de 21 andares – vão erguer-se junto ao túnel da Avenida Afonso Costa, no Areeiro, totalizando 245 apartamentos, 2100 metros quadrados destinados a comércio e 2600 a serviços, “adequados para escritórios, clínicas ou outros usos compatíveis”, de acordo com a consultora imobiliária CBRE. As imagens tridimensionais divulgadas mostram ainda áreas verdes e percursos em torno do edificado.

Baptizado de A-Living, o empreendimento "representa uma resposta concreta à crescente procura por soluções habitacionais e espaços funcionais em zonas centrais, reforçando a dinâmica económica e social da cidade”, refere a empresa no comunicado. Os preços deverão começar nos 350 mil euros, sendo que ambas as torres vão privilegiar estúdios e tipologias T1 e T2.

DR A-Living

DR A-Living

DR A-Living

O projecto é promovido pelo grupo Madre, do empresário vianense António Parente, e está pronto a avançar.

