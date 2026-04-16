O DUO chega a Lisboa para cruzar poesia e performance num formato expandido. Entre Maio e Julho, a associação Fala Orgânica promove duas sessões mensais de 30 minutos, que cruzam poesia com outras áreas artísticas, da música às artes visuais, sem esquecer o teatro e o humor. A ideia é promover a comunidade de poetas e performers da palavra, com encontros entre artistas e público. Ao mesmo tempo, a organização espera reforçar “o espírito colectivo do Todo Mundo Slam, projecto criado em 2019 e que celebra agora sete anos de actividade contínua em Lisboa”.

A programação, que decorre sempre na Biblioteca de Alcântara e é de entrada livre, tem como eixo curatorial “as diversas línguas portuguesas” e conta com nomes emergentes e consolidados da cena, com propostas que atravessam diferentes territórios estéticos e políticos, com raízes em Angola, Brasil, Cabo Verde e Portugal. Entre os artistas já confirmados, encontram-se, por exemplo, Leonor Ribeiro, que irá apresentar Boss Biche Poesia: A Divagar se vai ao Longe, para uma performance que cruza spoken word, cartoonismo e humor; João Innecco, com Amar um Homem Debaixo do Boi, com inspiração na cultura popular brasileira; e Felipe Castro, com Resistir é sambar na cara do cansaço e da tragédia, sobre resistência queer.

Cada sessão contará ainda com uma mediação artística inédita: o artista visual Gonçalo Antunes desenvolverá um retrato visual do encontro, enquanto um escritor ou escritora convidada produzirá um texto original inspirado na noite. Esses conteúdos serão posteriormente publicados no site da Fala Orgânica, prolongando a experiência para além do momento performativo. Além disso, no fim do festival, será também editado um livro pela Editora Urutau, com poemas dos três finalistas de cada uma das seis edições do Todo Mundo Slam realizadas no âmbito do projecto.

Durante o festival, o público é ainda convidado a participar numa edição aberta de poetry slam, das 17.30 às 19.00. O objectivo é manter viva a dimensão participativa que caracteriza a iniciativa. As inscrições abrem no dia, às 15.30.

R. José Dias Coelho 27-29 (Alcântara). 2 e 9 Mai, 6 e 27 Jun, 4 e 11 Jul, 16.00-17.30.

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