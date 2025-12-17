Durante dois dias, Constança Entrudo vende peças de arquivo a preço de saldo

A designer vai ocupar um espaço em Campo de Ourique, quinta e sexta-feira, com peças da colecção Primavera/Verão e uma selecção de peças de arquivo. Os descontos chegam aos 60%.

É uma das criadoras de moda portuguesas mais proeminentes da actualidade. Durante dois dias – 18 e 19 de Dezembro –, Constança Entrudo ocupa um espaço em Campo de Ourique com uma venda de peças de arquivo e da última colecção Primavera/Verão, "S.O.S.". Os preços serão dignos de saldos.

Estreou-se na ModaLisboa em Outubro de 2020 e desde então tem vindo a assumir um papel de destaque na moda nacional. As suas criações enaltecem engenho técnico, mas também pesquisa, e já chegaram aos mercados internacionais, mas também ao guarda-roupa de celebridades como SZA e Rosalía.

Nesta venda especial (mesmo a tempo do Natal), os destaques vão para a colecção "S.O.S." (na imagem), com descontos entre 30% e +50%. A acompanhar estará uma selecção de peças de arquivo da designer, incluindo modelos da primeira colecção da marca. Aí os descontos podem chegar a 60%.

Mas nem só de criações antigas será feita esta loja temporária. Entrudo vai também apresentar algumas peças da colecção "Second Best", Outono/Inverno 2025, apresentada em Março deste ano, no CAM Gulbenkian.

Rua Freitas Gazul, 13B (Campo de Ourique). Qui 14.00-20.00, Sex 13.00-20.00

