Durante três dias, a Livraria Snob vai vender livros a cinco euros

De 26 a 28 de Fevereiro, a livraria da Travessa de Santa Quitéria retira centenas de livros do armazém para venda. Há sobretudo ficção, ensaio e poesia.

Alfarrábios em bom estado, sobretudo dos campos da ficção, do ensaio e da poesia, estarão à venda na feira organizada pela livraria Snob, nos dias 26, 27 e 28 de Fevereiro (de quinta-feira a sábado).

Entre os livros que vão transitar do armazém para a livraria, com o fim de libertar espaço, estarão exemplares a menos de metade do preço, detalha a organização. À seguir aos dias da feira, também haverá uma venda online de livros.

Travessa de Santa Quitéria, 32 A (Rato). 26-28 Fev, Qui-Sáb 12.00-20.00

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn