É a primeira loja temporária da marca portuguesa. Entre esta quinta-feira, 19 de Março, e sábado, 21, a mesa está posta na galeria Eritage.

Por estes dias, em vez de quadros, instalações ou esculturas, há carteiras, sapatos, peças de roupa e acessórios expostos na galeria Eritage, nas Janelas Verdes. E maçãs. Também há maçãs. Verdes, vermelhas, gigantes ou pequenas e caramelizadas. É a primeira pop-up store da Parfois e apresenta The Table After, a colecção de Primavera-Verão.

DR A Pop up da Parfois

Entre as 11.00 e as 20.00, de 19 a 21 de Março, os clientes podem não só ficar a conhecer (e comprar) as novas peças da estação – inspiradas no momento da sobremesa em que, à volta da mesa, a refeição se prolonga sem pressas – como aproveitar algumas ofertas, como bebidas de café Nespresso e mini-cookies (sujeitas à disponibilidade).

Quem andar a renovar o armário noutras moradas da marca, nomeadamente no Rossio, nas Amoreiras e na Rua Augusta, vai ficar com vontade de ir espreitar a loja temporária: todas as compras vão dar direito a raspadinhas com prémios que podem ser levantados nas Janelas Verdes.

DR A Pop up da Parfois

Esta novidade desaparece num instante, mas há outra que veio para ficar: uma nova Parfois abre na Rua do Carmo, na Baixa, esta sexta-feira, dia 20. Até ao final do mês, estão previstas mais duas – no Porto e em Cascais.

Rua das Janelas Verdes 128. Qui-Dom 11.00-20.00

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