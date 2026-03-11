Durante três dias, Benfica reúne música, comida e carros clássicos num só espaço

A Praça Fonte Nova volta a acolher a iniciativa Benfica Com Vida. Entre 13 e 15 de Março, há três dias de programação gratuita para toda a família.

A Junta de Freguesia de Benfica prepara-se para voltar a dinamizar o comércio local com a iniciativa Benfica Com Vida. Entre 13 e 15 de Março, a Praça Fonte Nova acolhe diferentes mercados e programação para toda a família, de concertos a uma concentração de viaturas clássicas.

O comércio local vai estar representado durante os três dias, através de um mercado de moda e serviços, e outro de produtos regionais, que vão contar maioritariamente com a participação de estabelecimentos do bairro. Haverá ainda uma Feira de Vinil, bem como um desfile de moda, também com a participação de lojas de Benfica, e um parque de insufláveis para os mais novos.

No sábado, 14 de Março, o destaque vai para o desfile de moda às 15.30, a que se seguem performances de dança, com actuações das escolas de Benfica, Zaranda e Escola de Dança Joana Machado. Já o final da tarde será animado pelo DJ Cosmic, a partir das 18.30.

No domingo, dia 15, a agenda arranca com uma concentração de viaturas clássicas. No palco, poderá ouvir o Grupo de Canto Tradicional de Benfica, bem como uma “Tarde de Fados”, dinamizada pela associação cultural O Fado. A encerrar o programa, a actuação do Rancho Folclórico Danças e Cantares do Minho.



Praça Fonte Nova. 13-15 Mar, Sex-Dom 10.00-20.00. Entrada livre

