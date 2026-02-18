Durante três dias, Mercado de Santa Clara vira a agulha para o vinil

A Feira de Vinil de Lisboa acontece entre 6 e 8 de Março no Campo de Santa Clara e promete achados difíceis de encontrar. A entrada é gratuita.

A Feira de Vinil de Lisboa vai regressar, entre 6 a 8 de Março, ao Mercado de Santa Clara. As portas abrem na sexta-feira, das 14.00 às 20.00, a feira prolonga-se no sábado entre as 9.00 e as 20.00, e encerra no domingo, com horário das 10.00 às 18.00.

Como habitualmente, estão garantidas dezenas de bancas de vendedores nacionais e internacionais que vão levar raridades e, provavelmente, edições exclusivas dos seus discos favoritos.

A feira, que teve início em 2018, acontece em simultâneo com a Feira da Ladra e é de entrada gratuita.

Mercado de Santa Clara, Campo de Santa Clara (Santa Apolónia). 6 Mar (Sex) 14.00-20.00; 7 Mar (Sáb) 09.00-20.00; 8 Mar (Dom) 10.00-18.00. Entrada Livre

