E as melhores fotografias de comida do mundo são...

No sanatório Khoja Obi Garm, nas montanhas do Tajiquistão, uma mulher serve-se de chá durante a refeição. Foi essa a imagem vencedora dos World Food Photography Awards de 2026, patrocinados pela marca Bimi. Jo Kearney, a autora “de A Woman Eats in the Canteen of the Soviet-era Sanatorium”, ganhou cinco mil libras, o equivalente a 5.800 euros.

O complexo de betão continua a ser um dos poucos sanatórios deste tipo ainda em funcionamento, onde os utentes seguem tratamentos com banhos termais, terapias de vapor e refeições nutritivas que incluem sopa, fruta, chá e pratos tajique tradicionais.

Balázs Lehóczki Proven Recipe

Entre os premiados de diferentes categorias, há imagens que retratam um casal de idosos a confeccionar bolinhos (na verdade, é a mulher que os faz enquanto o homem lê o jornal), café turco, um mercado de rua em Quioto (Japão), a transumância, um armazém de vinho, colheitas ou um rolo de noodles.

Kara Baird Kyoto Street Vendor

Entre as quase 9.000 fotografias a concurso, vindas de mais de 50 países de todo o mundo, três imagens portuguesas chegaram à final. André Boto destacou-se no plano da Inovação, com uma imagem de ovos e farinha, enquanto Jerónimo Heitor Coelho recebeu uma menção honrosa na categoria “Prémio Philip Harben para a Comida em Ação”, com uma fotografia da preparação de morcelas. Já Cláudia Oliveira destacou-se na categoria "World Food Programme - Comida para a Vida”, com o retrato de mulheres a preparar milho em Santiago.

Jerónimo Heitor Coelho Inheritance, Made by Hand

O júri, que avaliou as imagens num total de 27 categorias, foi presidido pelo fotógrafo gastronómico David Loftus e incluiu desde Claire Reichenbach, directora da Fundação James Beard a Rein Skullerud, editor de fotografia do Programa Alimentar Mundial.

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