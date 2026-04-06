É oficial: estas são as melhores companhias aéreas do mundo em 2026

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Avaliadas com base na oferta a bordo e na experiência dos passageiros, estas são as transportadoras que lideram nas categorias low cost, híbrida e serviço completo.
Todos os anos, em Janeiro, o guia online AirlineRatings.com divulga um ranking com as companhias aéreas mais seguras do mundo, avaliando critérios como formação de pilotos, idade da frota e prevenção de turbulência. Mas a segurança não é tudo. Entram agora em cena os World’s Best Airline Awards, cuja edição de 2026 acaba de ser revelada pelo mesmo guia.
A lista destaca as melhores companhias em três categorias: low cost, híbridas e serviço completo.
As escolhas são feitas pela equipa da plataforma, com base em critérios mensuráveis relacionados com o produto a bordo e a experiência do passageiro, e não em opiniões de viajantes.
Então, quem ficou no topo? Na categoria low cost, a HK Express lidera pela primeira vez. Não oferece algumas das comodidades típicas (como Wi-Fi ou entretenimento a bordo), mas destaca-se pela qualidade da tripulação de cabine e por um menu autêntico ao estilo de Hong Kong.
Na categoria híbrida (companhias que combinam modelos low cost e serviço completo, consoante a distância dos voos), a Lufthansa foi a vencedora. Nos voos de curta distância, há serviço de comida paga a bordo, acesso gratuito a conteúdos em streaming e Wi-Fi (além de um chocolate da marca). Já nas rotas de longo curso, oferece “um produto confortável em classe económica e uma experiência de luxo em classe executiva”, segundo a CEO do AirlineRatings.com, Sharon Petersen.
Por fim, a Qatar Airways volta a liderar na categoria de serviço completo, graças ao que foi descrito como “uma classe económica superior e uma classe executiva premiada”. Não surpreende: a companhia também figura entre as mais seguras, venceu os World Airline Awards de 2025 e tem sido reconhecida pela pontualidade, pela qualidade dos lugares em económica e pela comida a bordo.
Para consultar o top 25 de cada categoria, visite o site AirlineRatings.com.
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