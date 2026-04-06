É oficial: estas são as melhores companhias aéreas do mundo em 2026

Avaliadas com base na oferta a bordo e na experiência dos passageiros, estas são as transportadoras que lideram nas categorias low cost, híbrida e serviço completo.

Todos os anos, em Janeiro, o guia online AirlineRatings.com divulga um ranking com as companhias aéreas mais seguras do mundo, avaliando critérios como formação de pilotos, idade da frota e prevenção de turbulência. Mas a segurança não é tudo. Entram agora em cena os World’s Best Airline Awards, cuja edição de 2026 acaba de ser revelada pelo mesmo guia.

A lista destaca as melhores companhias em três categorias: low cost, híbridas e serviço completo.

As escolhas são feitas pela equipa da plataforma, com base em critérios mensuráveis relacionados com o produto a bordo e a experiência do passageiro, e não em opiniões de viajantes.

Então, quem ficou no topo? Na categoria low cost, a HK Express lidera pela primeira vez. Não oferece algumas das comodidades típicas (como Wi-Fi ou entretenimento a bordo), mas destaca-se pela qualidade da tripulação de cabine e por um menu autêntico ao estilo de Hong Kong.

Na categoria híbrida (companhias que combinam modelos low cost e serviço completo, consoante a distância dos voos), a Lufthansa foi a vencedora. Nos voos de curta distância, há serviço de comida paga a bordo, acesso gratuito a conteúdos em streaming e Wi-Fi (além de um chocolate da marca). Já nas rotas de longo curso, oferece “um produto confortável em classe económica e uma experiência de luxo em classe executiva”, segundo a CEO do AirlineRatings.com, Sharon Petersen.

Por fim, a Qatar Airways volta a liderar na categoria de serviço completo, graças ao que foi descrito como “uma classe económica superior e uma classe executiva premiada”. Não surpreende: a companhia também figura entre as mais seguras, venceu os World Airline Awards de 2025 e tem sido reconhecida pela pontualidade, pela qualidade dos lugares em económica e pela comida a bordo.

As melhores companhias aéreas low cost de 2026

HK Express Jetstar AirAsia Group AirBaltic Scoot

As melhores companhias aéreas híbridas de 2026

Lufthansa WestJet Virgin Australia Delta Air Lines United Airlines

As melhores companhias aéreas de serviço completo de 2026

Qatar Airways Cathay Pacific Singapore Airlines Korean Air STARLUX Airlines

Para consultar o top 25 de cada categoria, visite o site AirlineRatings.com.

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