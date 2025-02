É oficial: Montreal bate recorde histórico com tempestades de neve consecutivas

Entre a tempestade de quinta-feira e o nevão de domingo, quase 80 cm de neve cobriram Montreal, no Canadá. Esta quantidade sem precedentes constitui um recorde para a cidade do Quebeque, batendo a anterior marca, que remontava a 1941, precisamente o ano em que se iniciaram os registos.

“Montreal recebeu 74 cm de neve desde quinta-feira passada – uma situação histórica”, escreveu o presidente da Câmara de Montreal no Instagram. “A última vez que a cidade viu tanta neve num período tão curto remonta à década de 1950.”

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Valérie Plante (@val_plante)

A operação de remoção de neve decorre há vários dias – previsivelmente, oito. Montreal suspendeu mesmo a recolha de todo o lixo (comum, reciclagem e composto) para se concentrar na limpeza de estradas e passeios. E as autoridades exortaram os residentes a trabalhar a partir de casa para facilitar a tarefa de remoção da neve.

As condições climatéricas extremas levaram ainda ao cancelamento de quase 50% dos voos do aeroporto internacional de Montreal e a Via Rail (empresa pública que gere a maior parte dos transportes ferroviários do país) também cancelou o serviço em algumas das suas rotas.

Photograph: Shutterstock / nyker

Qual foi a maior queda de neve em Montreal?

Apelidada de “Tempestade do Século”, a maior queda de neve em 24 horas registada em Montreal, com 43 cm a cair sobre a cidade a 4 de Março de 1971, contribuindo para um total de 47 cm de neve ao longo de um período de três dias. Este recorde só viria a ser ultrapassado a 27 de Dezembro de 2012.

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp