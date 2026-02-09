Subscrever
Notícias

E os momentos mais insólitos de 2025 foram... Monstros do Ano voltam ao Coliseu

São mais de 100 nomeados, mas nem todos sairão vencedores. É esperar para ver, a 15 de Fevereiro. Fernando Alvim apresenta.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Monstros do Ano
DR | Monstros do Ano
Está preparado para saber quais foram os momentos mais insólitos, divertidos, bizarros e comentados de 2025? Fernando Alvim está de volta ao Coliseu dos Recreios para apresentar os Monstros do Ano. A cerimónia está marcada para domingo, 15 de Fevereiro, às 17.00.

Se já não se lembra como funciona, nós relembramos: ao longo de 90 minutos, o público vai poder ver mais de 100 vídeos, divididos por 14 categorias (ainda não foram anunciadas, uma vez que costumam mudar de ano para ano). Os nomeados, 100 ao todo, são os protagonistas dos momentos que mais marcaram o país, mas quem decide os vencedores é o público.

Nomes como Cristina Ferreira, Marcelo Rebelo de Sousa, Bruno de Carvalho, Cristiano Ronaldo, José Milhazes, Kátia e Elma Aveiro são apenas alguns entre os muitos nomeados.

Criado há mais de dez anos por Fernando Alvim, os prémios começaram por ser entregues numa cerimónia no Jardim Zoológico, tendo passado também pelo Teatro do Bairro e pelo Cinema São Jorge. Este ano é apenas a segunda vez que ocupam o Coliseu dos Recreios

Coliseu dos Recreios, Rua das Portas de Santo Antão, 96 (Restauradores). 15 Fev, Dom 17.00. 12,50€-25€

