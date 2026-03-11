E puff, fez-se chocolate! Do Areeiro a Óbidos, estes festivais são para gulosos

Está com vontade de comer um docinho? Em Março, o que não falta são eventos dedicados ao chocolate. Dizemos-lhe onde.

O ChocoFest está a chegar ao Jardim Fernando Pessa, no Areeiro. São dois dias a pensar nos mais gulosos. Além de chocolate para todos os gostos e feitios, está prevista programação gratuita. Aponte na agenda: 13 e 14 de Março.

A agenda arranca sempre pelas 12.00 – no sábado termina às 22.00 e no domingo às 20.00. Além de chocolateliers, diferentes stands de venda de chocolate, estão previstas food trucks e degustações de vinho, cerveja e, claro, chocolate.

A programação inclui também workshops, música e animação de rua, bem como distribuição de bolo (quer adivinhar de quê?) no domingo, dia 15, às 16.00. A entrada é gratuita em ambos os dias.

Ainda antes, no dia 13 de Março, o Parque da Mônica, na Amadora, também é palco de uma Feira do Chocolate, que se estende até domingo, dia 15. A programação completa – que arranca na sexta-feira, às 17.30 – ainda não foi anunciada, mas já se sabe que, além de muito chocolate, haverá farturas, artesanato, animação e divertimentos para crianças, incluindo insufláveis.

Se preferir um programa de fim-de-semana, onde até pode enfiar uma escapadinha, o Festival Internacional de Chocolate de Óbidos também acontece por estes dias. Entre 6 e 22 de Março, de sexta-feira a domingo, das 10.00 às 21.00, o Oeste volta a transformar-se no epicentro da doçaria e da criatividade.

Este ano, vão reunir-se em Óbidos mais de uma centena de chefs nacionais e internacionais, numa programação que cruza gastronomia, cultura e experiências sensoriais.

Ao longo dos três fins-de-semana, estão previstas mais de 80 apresentações, entre showcookings, demonstrações técnicas e concursos, mas o grande destaque é o novo Museu de Arte em Chocolate, com obras desenvolvidas em residência artística, que promovem o diálogo entre belas-artes e pastelaria contemporânea.

Lisboa: Jardim Fernando Pessa (Areeiro). 14-15 Mar, Sáb 12.00-22.00, Dom 12.00-20.00. Entrada livre | Amadora: Parque Maurício – Turma da Mônica (Falagueira-Venda Nova). 13-15 Mar, horário por anunciar. Entrada livre

