Quem olha para a Galeria dos Retratos do Museu da Presidência da República vê uma linha primordial conservadora. Há Manuel de Arriaga, pintado por Columbano Bordalo Pinheiro, Américo Tomás, por Henrique Medina, ou Aníbal Cavaco Silva, por Barahona Possolo. Pelo meio, Francisco Lapa teve vontade e coragem de quebrar a estética, com o retrato vivaz de António de Spínola, Júlio Pomar mexeu na postura, ao levar para a tela o movimento de Mário Soares, mas apenas Vhils (Alexandre Farto) rompeu com o enquadramento e a técnica: o retrato de Marcelo Rebelo de Sousa, apresentado esta quarta-feira, 4 de Março, é um close-up do rosto, esculpido em jornais e revistas dos últimos dez anos. "Foi a ideia mais louca que tive em dez anos de mandato", descreveu o Presidente cessante, referindo-se à encomenda ao artista natural da Arrentela, Seixal.

Foi nesta nova relação entre o artista urbano e a Presidência da República que surgiu outra ideia, a de renovar o discurso artístico do museu. "Por sugestão de Vhils", foram adquiridas obras de 11 artistas e colectivos contemporâneos. São eles: ±MaisMenos±, Mantraste, Fidel Évora, Unidigrazz, Pantonio, Marta Pinto Machado, João Amado, Ana Aragão, Ana Malta, Francisco Vidal e Kindumba. As peças vão integrar a colecção do Museu da Presidência da República e estarão expostas na Sala do Conselho de Estado.

"Ficou ainda acordado que serão adquiridas duas obras para reserva e uma para rotação, de AKA Corleone, Tamara Alves e Raquel Belli", acrescenta a Rádio Renascença.

