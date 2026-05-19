‘É Tuga ou Nada’: selecção de hip-hop produz cântico oficial de Portugal

Produzido por Sam The Kid, o tema oficial de apoio à Selecção Nacional no Mundial de 2026 foi revelado esta terça-feira. Conta com Bispo, Papillon, J-Son e Sir Scratch.

Cerca de duas horas depois de Roberto Martínez ter divulgado os 27 jogadores portugueses que vão seguir viagem para a América do Norte, para disputar o Mundial 2026, foi revelada a música oficial de apoio à Selecção Nacional num edifício histórico para o futebol nacional – a antiga sede do Benfica na Avenida Gomes Pereira, que cumpriu esse propósito durante 60 anos. Hoje, funciona ali a junta de freguesia local e algumas das suas valências, como o Auditório Carlos Paredes. E foi nesse palco que se estreou o tema “É Tuga ou Nada”.

Produzido por Sam The Kid, é um “hino de motivação, de garra, um agora ou nunca”, nas palavras do próprio. Um tema que sublinha a “possibilidade de sermos os vencedores” do Mundial. Para isso, o produtor de Chelas diz ter optado por uma cadência e por um ritmo diferentes daqueles a que estamos habituados nos seus discos. É uma música bem acelerada, hip-hop com muitas palavras por segundo, com os quatro rappers convidados – Bispo, Papillon, Gson e Sir Scratch – a “cuspir barras” de forma alucinante.

Ainda assim, o refrão é bem orelhudo, para ser cantado dentro e fora dos estádios: “Enquanto for a fé a conduzir o pulmão, um por todos é a unidade a produzir plural. Portugal! Portugal! Portugal!” Ladeado no palco do auditório pelos quatro rappers, Sam The Kid afirmou que, “noutros tempos, se calhar não estaria tão aberto” a fazer um canção oficial de apoio, que não deixa de ser algo institucional (o convite partiu da Federação Portuguesa de Futebol). “Mas desta vez decidi aceitar o desafio”, disse, mostrando-se feliz com o resultado. “Estou muito orgulhoso. Estamos aqui todos contentes a dar a cara, conseguimos fazer um som que está com aquele power que nos foi pedido.”

“É Tuga ou Nada” foi gravado por Fred Ferreira e tem mistura e masterização de Here’s Johnny. A edição é da Faded e a distribuição da Universal. O vídeo, lançado em simultâneo, também foi produzido pela Faded. A realização é de Pluma e Francisco Ramalho.

O Mundial realiza-se de 11 de Junho a 19 de Julho, nos três países do sub-continente norte-americano – Canadá, Estados Unidos e México. Portugal está inserido no Grupo K. O jogo de estreia acontece a 17 de Junho, contra a República Democrática do Congo (Houston, EUA, 18.00). Seguem-se os jogos contra o Uzbequistão, a 23 de Junho (Houston, EUA, 18.00), e contra a Colômbia, a 28 de Junho (Miami, EUA, 00.30).

Os 27 convocados de Portugal incluem quatro guarda-redes – Diogo Costa, José Sá, Rui Silva e Ricardo Velho –, nove defesas – Diogo Dalot, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Nuno Mendes, Renato Veiga, Rúben Dias e Tomás Araújo –, seis médios – Bernardo Silva, Bruno Fernandes, João Neves, Rúben Neves, Samu Costa e Vitinha – e oito avançados – Cristiano Ronaldo, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos, Francisco Conceição, Francisco Trincão, João Félix, Pedro Neto e Rafael Leão.

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