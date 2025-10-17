É um co-working? Um restaurante? Entrámos no Aethos Club Lisbon, onde a vista é de cortar a respiração

Tem mais de mil metros quadrados, espaço de trabalho e uma agenda repleta de eventos. Entrámos no novo clube de membros da Penha de França. Os preços começam nos 180€.

A entrada é insuspeita. O átrio mais parece uma galeria de arte. As fotografias tiradas por Ira Lippke ao céu e ao mar da Ericeira não vieram aqui parar por acaso. O Aethos Club Lisbon está directamente ligado ao hotel que ali inaugurou em 2022. Sem quartos ou diárias, o edifício da Penha de França é o primeiro desta cadeia internacional que não foi pensado para ser um hotel. Aberto oficialmente desde Setembro, funciona como clube de membros. Mediante uma mensalidade, estes têm acesso a um espaço de trabalho, aulas de fitness, eventos culturais e a oportunidades de socialização.

"Começámos, numa primeira fase, por abrir o -1 e o -2, o espaço social e o co-working. A fase dois vai ser a boutique e a galeria, que já está aberta. A fase três, que é a fase final, é o último piso, dedicado ao bem-estar", resume rapidamente Vinicius Coutinho, responsável pela gestão de um espaço que distribui cerca de 1200 metros quadrados por quatro andares de um prédio lisboeta.

Francisco Nogueira

Numa casa cheia de cantos para conhecer, há sempre pessoas em trânsito. Todos os dias, passam por aqui entre 50 e 70 membros, de um total de 92, número que o gestor quer que chegue aos 200 até ao final do ano. A área social é o coração do Aethos Club Lisbon. Com mesas, cadeiras, sofás, uma cozinha, jogos de tabuleiro e uma sala de cinema, é aqui que o convívio acontece. Falar ao telefone não é permitido, nem ligar o computador. Todas as quartas, a comunidade reúne-se à volta da mesa. Os almoços são abertos a convidados (cada membro pode levar uma pessoa de fora) e a ementa é preparada para promover a cooperação e a partilha.

A vista sobre Lisboa é arrebatadora. Do Cristo Rei às Torres das Amoreiras, a panorâmica convida a passar ao terraço, onde o bom tempo ainda permite almoços. Actividades extra como aulas de yoga e fitness, que acontecem num espaço que ainda está a ser preparado para receber outras propostas de exercício e bem-estar, workshops, música ao vivo, sessões de cinema, clubes e encontros estão à distância de uma app. Existe ainda uma listening room, quase sempre fechada. Pensada para abrir sem aviso prévio e em dias especiais.

Francisco Nogueira

Mas por aqui também se trabalha e para isso há todo um piso. "A ideia é conectar pessoas entre si, criar experiências. Não somos um co-working, somos um lugar onde você pode trabalhar", alerta Vinicius, à medida que descemos até ao -2. Sem lugares cativos ou possibilidades de arrumação, a configuração do espaço promove a mobilidade. Nos mesmos tons de bege no andar de cima, impera o silêncio, que aqui é a chave para a sã convivência. Mais uma vez, chamadas só em espaços pré-definidos – há cabines telefónicas e um terraço para o efeito.

O grupo planeia a abertura de um novo hotel, o primeiro em Lisboa, ali para os lados do Saldanha. Abrir um espaço, onde actualmente 70% dos membros são estrangeiros, foi uma forma de criar uma comunidade em torno da marca. Uma comunidade que se quer maior e que poderá chegar aos 500 membros. Existem três modalidades possível, sendo que a mais básica (que dá acesso aos eventos, mas com limites no usufruto do espaço) custa 180€ por trimestre (650€ por ano). Com acesso total ao edifício e respectiva agenda, a modalidade One fica por 500€ por trimestre (1800€ por ano). Para ter acesso aos espaços Aethos na Ericeira, mas também noutras cidades europeias, o estatuto de membro fica por 700€ por trimestre (2500€ por ano).

Francisco Nogueira

É também às quartas-feiras que o Aethos Club Lisbon abre as portas a possíveis membros e conduz visitas guiadas. Com a abertura recente, está a oferecer o primeiro mês a quem decida avançar nos dois dias seguintes. O espaço continua em construção. No piso -3 vai nascer um pequeno ginásio e estúdio de fitness, mas também um atelier para residências artísticas. A prova de que, neste clube, quase nada fica de fora.

Rua Feio Terenas, 23A (Penha de França)

