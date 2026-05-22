Eléctrico de Sintra retoma circulação até à Praia das Maçãs a 23 de Maio

Se estava com saudades da viagem entre a Vila Alda, na Estefânia, e a Praia das Maçãs, temos boas notícias para si. O Eléctrico de Sintra, que está temporariamente suspenso para manutenção preventiva e correctiva da linha aérea, volta a circular a partir de sábado, 23 de Maio. A informação foi avançada à Time Out Lisboa pelo Departamento de Turismo e Promoção Turística da autarquia.

Inaugurado em 1904, o Eléctrico de Sintra nasceu para ligar a Vila Velha à Praia das Maçãs e, mais tarde, às Azenhas do Mar. Ao longo de mais de um século, este património sobre carris viveu uma história atribulada: conheceu anos de ouro com carruagens americanas cheias de veraneantes, enfrentou o declínio e o encerramento ditado pelo tráfego automóvel e renasceu graças à vontade popular. Hoje, recuperado até à Estefânia, continua a ser um dos ex-líbris mais acarinhados e pitorescos da vila.

Este ano, a circulação do Eléctrico foi suspensa em Fevereiro, por tempo indeterminado, “devido à acumulação de resíduos na via”, provocada por condições meteorológicas adversas, como comunicou então a autarquia, que se comprometeu a assegurar o restabelecimento do serviço “logo que reunidas todas as condições de segurança”. Entretanto, foi anunciada a “manutenção preventiva e correctiva da linha área”, cuja conclusão está prevista até sábado, 23 de Maio.

Actualmente, o eléctrico funciona nos meses de Primavera e Verão, a partir das 10.20 e até às 17.45, no sentido Sintra-Praia das Maçãs, e entre as 11.15 e as 18.45, no sentido inverso. O bilhete – que é sempre comprado no local – custa 5€, 2,50€ no caso de jovens (entre os sete e os 18 anos), seniores (maiores de 65) e munícipes (mediante comprovativo de residência). As crianças até aos seis anos não pagam, desde que não ocupem lugar.

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