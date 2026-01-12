Em Londres, foi dia de andar de metro sem calças – e é claro que há imagens

[category]
Centenas de pessoas desceram aos túneis do metropolitano londrino de pernas ao léu, na tarde deste domingo, por um nobre motivo: pura e simples “diversão”.
Este tempo frio e chuvoso não dá mesmo vontade de despir as calças e andar de pernas ao léu? Não, pois não? Mas foi isso que centenas de pessoas fizeram em Londres este domingo, 11 de Janeiro, à tarde, como parte da já tradicional No Trousers Tube Ride – isto é, andar de metro sem calças.
Não há qualquer causa de caridade ou motivo político por trás do evento. Acontece apenas pela diversão e para arrancar umas gargalhadas aos outros passageiros. “Amantes da diversão, exibicionistas, cumpridores de listas de desejos e introvertidos curiosos” juntaram-se em Chinatown, com as partes de trás ainda bem tapadas, antes de se dividirem em grupos mais pequenos e seguirem para estações de metro nas redondezas, onde tiraram as calças. Depois encheram carruagens do metro e circularam durante algum tempo.
Para mirones que não estavam no centro de Londres para assistir a este insólito espectáculo, fizemos um apanhado do que perderam. Para o ano, provavelmente, há mais.
