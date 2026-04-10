Em Maio, arte e antiguidades têm encontro marcado na Cordoaria Nacional

Da antiguidade clássica ao design contemporâneo, a LAAF – Lisbon Art & Antiques Fair volta a reunir dezenas de galerias, designers e antiquários debaixo do mesmo tecto. É de 9 a 17 de Maio.

A 23.ª edição da LAAF – Lisbon Art & Antiques Fair acontece de 9 a 17 de Maio, na Cordoaria Nacional, como manda a tradição. Com organização da APA – Associação Portuguesa dos Antiquários, o evento volta a reunir dezenas de galerias, designers e antiquários no mesmo espaço, percorrendo um vasto leque de épocas e manifestações artísticas – da antiguidade clássica à contemporaneidade, da pinturas e da escultura ao design e à joalharia.

Entre as presenças já confirmadas nesta feira contam-se nomes bem conhecidos do sector, como Carlos Carvalho Arte Contemporânea, D'Orey Azulejos e Antiguidades, Galeria Bessa Pereira, Galeria São Mamede, J. Baptista, Objectismo, Oitoemponto (que também é o estúdio de arquitectura e design de interiores responsável pelo projecto cenográfico da feira), São Roque, Trema Arte Contemporânea e Ultramar Galeria. A Rosior e a Arte em Acção são duas estreantes desta edição.

Além de um circuito expositivo que vai combinar arte, design e antiguidades, e percorrer séculos de história, a LAAF – Lisbon Art & Antiques Fair volta a integrar um programa de debates. As Conversas Sobre Arte desdobram-se, este ano, em cinco sessões, marcadas para os dias 11, 12, 13, 14 e 16 de Maio, sempre às 18.00. Entre os temas abordados vão estar as falsificações no mercado da arte, peças em prata ou o quotidiano da mesa real no Palácio Nacional da Ajuda.

Avenida da Índia (Belém). Dom-Sex 15.00-21.00, Sáb 15.00-23.00. 15€ (25€ bilhete duplo com catálogo)

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