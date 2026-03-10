Em Março, há Feira do Livro de Poesia no Jardim da Parada

Entre 19 e 22 de Março, Campo de Ourique é palco de apresentações de livros, oficinas, cinema e leituras.

A Casa Fernando e a Junta de Freguesia de Campo de Ourique voltaram a juntar-se para programar a Feira de Livro de Poesia do Jardim da Parada, que se realiza de 19 a 22 de Março. Com entrada livre, a programação – que também se estende à Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa – inclui desde apresentações de livros a sessões de cinema.

No dia inaugural, 19 de Março, poderá ver o filme Bruta Aventura em Versos, de Letícia Simões, às 18.30, na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa; ou a performance Todo o Cais É uma Saudade de Pedra, com Cláudia Andrade e Pedro Salvador, às 19.00, na Casa Fernando Pessoa.

No dia seguinte, pelas 17.00, a biblioteca recebe a apresentação de A Alma Árabe de Fernando Pessoa, com a presença do editor Fabrizio Boscaglia. Segue-se, às 18.00, no mesmo local, a apresentação de O Grande Pão, de João Pedro Porto.

Já no Dia Mundial da Poesia, 21 de Março, a Casa Fernando Pessoa promove uma visita orientada gratuita pelas 16.00. O resto da programação tem lugar na Biblioteca/Espaço Cultural Cinema Europa. Vão ser apresentados A Última Balada de Dom Bemol, de Rodolfo Castro (Sáb 15.00); 77 Poemas de Alfonso Costafreda, com Carlos Oliveira Ramos e António Carlos Cortez das Edições Fantasma (Sáb 16.00); ERATO – Mythos e Logos, de António Vieira (Sáb 17.00); e Velas de Ignição, de Durs Grünbein com Miguel Cardoso, Maria Teresa Furtado e Durs Grünbein (Sáb 19.00). E está ainda prevista, pelas 18.00, uma conversa sobre A Luz das Trevas. Poemas e canções, de Bertolt Brecht, com o tradutor João Barrento, Vera San Payo de Lemos e João Lourenço.

No último dia, 22 de Março, está prevista a oficina Faça a sua bandeira, com a equipa da Casa Fernando Pessoa. Os bilhetes estão à venda online e a actividade realiza-se entre as 10.30 e as 16.00.

Jardim da Parada (Campo de Ourique). 19-22 Mar, Qui-Dom 10.00-19.00. Entrada livre

